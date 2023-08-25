Профсоюзы запретили элитному санаторию на челябинском озере платить по долгам

Федерация челябинских профсоюзов требует отменить 48 договоров санатория «Урал»

В суде наложили обеспечение по иску профсоюзов к санаторию «Урал» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Федерация профсоюзов Челябинской области добилась в суде наложения обеспечения в споре на 58,9 млн рублей, запретив санаторию «Урал» на озере Подборное платить по долгам. Как следует из картотеки дал арбитражного суда региона, ограничения наложены на 48 договоров беспроцентного займа,.

«Ходатайство федерации профсоюзов удовлетворить. Запретить ОАО „Санаторий Урал“ исполнять условия соглашения о погашении (реструктуризации) задолженности по договорам», — отмечено в определении суда.

Федерация, которая владеет 44% акций «Урала», потребовала в суде признать недействительной цепочку сделок между санаторием и акционером «Урала» Александром Шириным. Истец настаивает признать задолженность отсутствующей. Соответственно, решение общего собрания акционеров «Урала», одобрившего крупную сделку, профсоюзы просят признать недействительным.

«Долг считаем фиктивным, созданным для формирования подконтрольной дебиторской задолженности. Выручка компании растет, но чистые активы уменьшились почти в два раза. В последние годы санаторий показывал неудовлетворительные результаты и убыточность. Но при этом объем выручки вырос в несколько раз», — сообщили URA.RU в федерации.

При ознакомлении с выписками по расчетным счетам «Урала» профсоюзы выявили ряд сделок на сумму свыше 200 млн рублей. В федерации сочли их способом вывода денежных средств. Документы приходится истребовать через суд, так как руководство здравницы ими с профсоюзами не делится. В федерации уверены, что гендиректор санатория Галина Селянина действует в интересах приближенной к ней группы лиц, среди которых ее родственники.

«В 2020 году санаторий заработал 200 млн, в 2022 — 540 млн рублей. С нас стали требовать платить высокие дивиденды или выкупить долю за 150 млн рублей. Это дорого и контролирующего пакета у них нет. Отчета оценщика со стороны профсоюзов мы не дождались, только давление — мешают работать. А документы мы и отправили — 28 тысяч листов», — заявила URA.RU Селянина.