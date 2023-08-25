Baza: в Московской области вспыхнуло пять машин. Видео

26 августа 2023 в 05:06 Размер текста - 17 +

По итогу пожара сгорело пять автомобилей (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В селе Немчиновка (Московская область) загорелось пять машин. Местный житель чинил свой автомобиль, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время ремонта машины, что-то пошло не так и у нее заискрилась проводка. Всего за несколько секунд начался довольно сильный пожар. Вскоре, огонь начал перекидываться на другие автомобили», — рассказал telegram-канал. По сообщению канала, очевидцы пытались оттащить машины с помощью троса, но пострадал мужчина. «Один из мужчин неудачно намотал трос на руку, и в итоге ему оторвало палец», — добавили в Baza. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Московской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

В селе Немчиновка (Московская область) загорелось пять машин. Местный житель чинил свой автомобиль, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время ремонта машины, что-то пошло не так и у нее заискрилась проводка. Всего за несколько секунд начался довольно сильный пожар. Вскоре, огонь начал перекидываться на другие автомобили», — рассказал telegram-канал. По сообщению канала, очевидцы пытались оттащить машины с помощью троса, но пострадал мужчина. «Один из мужчин неудачно намотал трос на руку, и в итоге ему оторвало палец», — добавили в Baza. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Московской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.