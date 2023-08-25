25 августа 2023

Baza: в Московской области вспыхнуло пять машин. Видео

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Пожар в Пушкинском музее. Москва, огонь, тушение пожара, автомобили мчс, пожарные машины
По итогу пожара сгорело пять автомобилей (архивное фото) Фото:

В селе Немчиновка (Московская область) загорелось пять машин. Местный житель чинил свой автомобиль, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Baza.

«Во время ремонта машины, что-то пошло не так и у нее заискрилась проводка. Всего за несколько секунд начался довольно сильный пожар. Вскоре, огонь начал перекидываться на другие автомобили», — рассказал telegram-канал.

По сообщению канала, очевидцы пытались оттащить машины с помощью троса, но пострадал мужчина. «Один из мужчин неудачно намотал трос на руку, и в итоге ему оторвало палец», — добавили в Baza.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Московской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.

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В селе Немчиновка (Московская область) загорелось пять машин. Местный житель чинил свой автомобиль, после чего произошло возгорание. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Во время ремонта машины, что-то пошло не так и у нее заискрилась проводка. Всего за несколько секунд начался довольно сильный пожар. Вскоре, огонь начал перекидываться на другие автомобили», — рассказал telegram-канал. По сообщению канала, очевидцы пытались оттащить машины с помощью троса, но пострадал мужчина. «Один из мужчин неудачно намотал трос на руку, и в итоге ему оторвало палец», — добавили в Baza. Корреспондент URA.RU направил запрос в Главное управление МЧС России по Московской области для получения подробностей происшествия. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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