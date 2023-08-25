Вдова Ельцина выразила соболезнования семье экс-руководителя администрации президента 26 августа 2023 в 16:46 Размер текста - 17 + Сергей Филатов умер 25 августа Фото: Анна Майорова © URA.RU Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила соболезнования семье скончавшегося экс-главы ельцинской администрации Сергея Филатова. Она назвала его добрым и настоящим российским интеллигентом. «Пришло горькое известие — ушел из жизни замечательный человек Сергей Александрович Филатов. Он прожил долгую и достойную жизнь. Я всегда буду помнить его как, доброго, умного человека, настоящего российского интеллигента. Выражаю искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказала вдова. Ее слова передает пресс-служба Ельцин центра. Сергей Филатов умер 25 августа, сообщила его дочь. Ему было 87 лет. Писатель Герман Садулаев почтил память Филатова. Он был народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. С 1993 по 1996 руководил администрацией первого президента России Бориса Ельцина. Вдова первого президента РФ Бориса Ельцина Наина Ельцина выразила соболезнования семье скончавшегося экс-главы ельцинской администрации Сергея Филатова. Она назвала его добрым и настоящим российским интеллигентом. «Пришло горькое известие — ушел из жизни замечательный человек Сергей Александрович Филатов. Он прожил долгую и достойную жизнь. Я всегда буду помнить его как, доброго, умного человека, настоящего российского интеллигента. Выражаю искренние соболезнования его семье и друзьям», — сказала вдова. Ее слова передает пресс-служба Ельцин центра. Сергей Филатов умер 25 августа, сообщила его дочь. Ему было 87 лет. Писатель Герман Садулаев почтил память Филатова. Он был народным депутатом РСФСР, членом Совета Республики Верховного Совета РФ. С 1993 по 1996 руководил администрацией первого президента России Бориса Ельцина. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям