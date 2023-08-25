В ЧВК «Вагнер» предупредили свердловчан о провокациях 27 августа

26 августа 2023 в 17:27 Размер текста - 17 +

В ЧВК «Вагнер» не планируют проводить памятных мероприятий до проведения ДНК-экспертизы по телам погибших Фото: Сергей Русанов © URA.RU Попытка собрать людей в центре Екатеринбурга 27 августа на прощание с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным — провокация, которую устраивают неизвестные в telegram-каналах. Официального распоряжения о проведении акции от руководства ЧВК пока не было, рассказал URA.RU представитель частной армии в Свердловской области с позывным «Стражник». «Не ведитесь на различные провокации, нашему противнику это только на руку, он этого и ждет. Они ждут слабую Россию. Они попытались, они сделали, а нам нужно сейчас сделать так, чтобы у них не получилось. Чтобы звездно-полосатый матрас не получил то, что хотел сделать с этим движением. А „Вагнер“ как всегда был, так и будет», — отмечает собеседник. Также он добавил, что конкретной информации по гибели Евгения Пригожина еще нет. Если смерть главы частной армии и командира Дмитрия «Вагнера» Уткина все же подтвердится, то мероприятие сделают «организованно и с достоинством». Ранее в telegram-каналах стала распространяться информация, что 27 августа во многих российских городах на центральных площадях пройдут акции в память о погибшем в результате крушения самолета в Тверской области руководства ЧВК «Вагнер». Трагедия произошла вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, в списках также значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Попытка собрать людей в центре Екатеринбурга 27 августа на прощание с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным — провокация, которую устраивают неизвестные в telegram-каналах. Официального распоряжения о проведении акции от руководства ЧВК пока не было, рассказал URA.RU представитель частной армии в Свердловской области с позывным «Стражник». «Не ведитесь на различные провокации, нашему противнику это только на руку, он этого и ждет. Они ждут слабую Россию. Они попытались, они сделали, а нам нужно сейчас сделать так, чтобы у них не получилось. Чтобы звездно-полосатый матрас не получил то, что хотел сделать с этим движением. А „Вагнер“ как всегда был, так и будет», — отмечает собеседник. Также он добавил, что конкретной информации по гибели Евгения Пригожина еще нет. Если смерть главы частной армии и командира Дмитрия «Вагнера» Уткина все же подтвердится, то мероприятие сделают «организованно и с достоинством». Ранее в telegram-каналах стала распространяться информация, что 27 августа во многих российских городах на центральных площадях пройдут акции в память о погибшем в результате крушения самолета в Тверской области руководства ЧВК «Вагнер». Трагедия произошла вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, в списках также значились Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин.