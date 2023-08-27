27 августа 2023
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25 августа 2023

Пермяка будут судить за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
Сотрудник ДПС сообщил в полицию о злоумышленнике Фото:

Житель Пермского края несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Таким образом он хотел избежать наказания за административное правонарушение, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«Мужчина, находясь на автодороге вблизи поселка Сылва, пытался избежать наказания за совершенное административное правонарушение, предлагая взятку сотруднику ГИБДД в размере 20 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник сообщил об этом в полицию», — сообщается на сайте ведомства.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.

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Житель Пермского края несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Таким образом он хотел избежать наказания за административное правонарушение, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета. «Мужчина, находясь на автодороге вблизи поселка Сылва, пытался избежать наказания за совершенное административное правонарушение, предлагая взятку сотруднику ГИБДД в размере 20 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник сообщил об этом в полицию», — сообщается на сайте ведомства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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