Пермяка будут судить за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД

Житель Пермского края несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Таким образом он хотел избежать наказания за административное правонарушение, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«Мужчина, находясь на автодороге вблизи поселка Сылва, пытался избежать наказания за совершенное административное правонарушение, предлагая взятку сотруднику ГИБДД в размере 20 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник сообщил об этом в полицию», — сообщается на сайте ведомства.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.
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