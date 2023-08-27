Пермяка будут судить за попытки дать взятку сотруднику ГИБДД

28 августа 2023 в 00:14 Размер текста - 17 +

Сотрудник ДПС сообщил в полицию о злоумышленнике Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Пермского края несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Таким образом он хотел избежать наказания за административное правонарушение, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета. «Мужчина, находясь на автодороге вблизи поселка Сылва, пытался избежать наказания за совершенное административное правонарушение, предлагая взятку сотруднику ГИБДД в размере 20 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник сообщил об этом в полицию», — сообщается на сайте ведомства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.

Житель Пермского края несколько раз пытался дать взятку сотруднику ГИБДД. Таким образом он хотел избежать наказания за административное правонарушение, сообщается в пресс-службе регионального Следственного комитета. «Мужчина, находясь на автодороге вблизи поселка Сылва, пытался избежать наказания за совершенное административное правонарушение, предлагая взятку сотруднику ГИБДД в размере 20 тысяч рублей. Преступление не было доведено до конца, так как сотрудник сообщил об этом в полицию», — сообщается на сайте ведомства. Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч.3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». На данный момент идет сбор и закрепление доказательств.