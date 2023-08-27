Мужчина поймал карпов весом от 15 килограммов
Рыбак из Миасса (Челябинская область) вместе с сыном выловил два гигантских карпа. Самый малый из них весит 15 килограммов.
«С 25 по 27 августа съездили с сыном. Было две поклевки», — сообщил Шавкат Г. в telegram-канале рыбацкого комитета.
Мужчина показал фотографию, где цифра на весах достигла 15 килограммов 280 граммов. На другой фотографии этот же карп лежит рядом с более крупной особью.
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