27 августа 2023

Челябинцы поймали 15-килограммовых карпов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление водохранилища молодью сазана. Челябинск , карп, рыба, зарыбление, сазан
Мужчина поймал карпов весом от 15 килограммов Фото:

Рыбак из Миасса (Челябинская область) вместе с сыном выловил два гигантских карпа. Самый малый из них весит 15 килограммов.

«С 25 по 27 августа съездили с сыном. Было две поклевки», — сообщил Шавкат Г. в telegram-канале рыбацкого комитета.

Мужчина показал фотографию, где цифра на весах достигла 15 килограммов 280 граммов. На другой фотографии этот же карп лежит рядом с более крупной особью.

Места рыбалки челябинец не называет, известно лишь, что она была недалеко от Миасса
Места рыбалки челябинец не называет, известно лишь, что она была недалеко от Миасса
Фото:
Рыбачил житель Миасса в последние выходные лета
Рыбачил житель Миасса в последние выходные лета
Фото:
За рыбалку у челябинцев было две поклевки
За рыбалку у челябинцев было две поклевки
Фото:

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Рыбак из Миасса (Челябинская область) вместе с сыном выловил два гигантских карпа. Самый малый из них весит 15 килограммов. «С 25 по 27 августа съездили с сыном. Было две поклевки», — сообщил Шавкат Г. в telegram-канале рыбацкого комитета. Мужчина показал фотографию, где цифра на весах достигла 15 килограммов 280 граммов. На другой фотографии этот же карп лежит рядом с более крупной особью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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