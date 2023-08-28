28 августа 2023

В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1997 года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, город, екатеринбург , вид сверху
Среднесуточная температура воздуха достигла 10,1 градуса Фото:

День 28 августа стал самым холодным за 26 лет в Екатеринбурге. Последний раз холоднее в этот день было в 1997 году, заявил синоптик Алексей Пулин.

«Среднесуточная температура воздуха [днем 28 августа в Екатеринбурге] — 10,1 градус (-3,6 к норме). Это самое холодное 28 августа с 1997 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Синоптик добавил, что также в этот день в столице Урала выпало наибольшее количество осадков, чем в других городах Свердловской области. Порывы ветра достигали до десяти метров в секунду.

С пятницы прошлой недели это уже третий температурный рекорд. Так, по данным Пулина, 25 и 26 августа, стали самыми холодными днями в Екатеринбурге с 2015 года.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
День 28 августа стал самым холодным за 26 лет в Екатеринбурге. Последний раз холоднее в этот день было в 1997 году, заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура воздуха [днем 28 августа в Екатеринбурге] — 10,1 градус (-3,6 к норме). Это самое холодное 28 августа с 1997 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик добавил, что также в этот день в столице Урала выпало наибольшее количество осадков, чем в других городах Свердловской области. Порывы ветра достигали до десяти метров в секунду. С пятницы прошлой недели это уже третий температурный рекорд. Так, по данным Пулина, 25 и 26 августа, стали самыми холодными днями в Екатеринбурге с 2015 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...