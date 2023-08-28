В Екатеринбурге побит температурный рекорд с 1997 года

29 августа 2023 в 05:00 Размер текста - 17 +

Среднесуточная температура воздуха достигла 10,1 градуса Фото: Московец Илья © URA.RU День 28 августа стал самым холодным за 26 лет в Екатеринбурге. Последний раз холоднее в этот день было в 1997 году, заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура воздуха [днем 28 августа в Екатеринбурге] — 10,1 градус (-3,6 к норме). Это самое холодное 28 августа с 1997 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик добавил, что также в этот день в столице Урала выпало наибольшее количество осадков, чем в других городах Свердловской области. Порывы ветра достигали до десяти метров в секунду. С пятницы прошлой недели это уже третий температурный рекорд. Так, по данным Пулина, 25 и 26 августа, стали самыми холодными днями в Екатеринбурге с 2015 года.

День 28 августа стал самым холодным за 26 лет в Екатеринбурге. Последний раз холоднее в этот день было в 1997 году, заявил синоптик Алексей Пулин. «Среднесуточная температура воздуха [днем 28 августа в Екатеринбурге] — 10,1 градус (-3,6 к норме). Это самое холодное 28 августа с 1997 года», — написал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». Синоптик добавил, что также в этот день в столице Урала выпало наибольшее количество осадков, чем в других городах Свердловской области. Порывы ветра достигали до десяти метров в секунду. С пятницы прошлой недели это уже третий температурный рекорд. Так, по данным Пулина, 25 и 26 августа, стали самыми холодными днями в Екатеринбурге с 2015 года.