Появилось видео с места крушения вертолета ФСБ под Челябинском

Очевидцы опубликовали видео с места крушения вертолета Ми-5, упавшего в Сосновском районе Челябинской области днем 29 августа. Экстренные службы продолжают ликвидацию ЧП.
«Там с одной стороны две ноги, и с другой стороны две ноги. Два пилота. Прям видно. Вон они. Сейчас пеной уже залили», — говорит Рустам М. на видео, опубликованном в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте».
На видео работают экстренные службы. К месту крушения приехали пожарные, которые ликвидируют пламя, заливают его пеной.
Вертолет упал днем 29 августа между ЖК между ЖК «Прудный» и Шаголом. На борту находилось три человека. Все они погибли. По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, все дороги к месту ЧП перекрыты.
Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону на звонок не отвечают. Следователей Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) не стали привлекать для расследования эпизода.
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