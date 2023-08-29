Появилось видео с места крушения вертолета ФСБ под Челябинском

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Клипарт. Магнитогорск, мчс, огонь, 01
Пожарные работают на месте аварии Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Очевидцы опубликовали видео с места крушения вертолета Ми-5, упавшего в Сосновском районе Челябинской области днем 29 августа. Экстренные службы продолжают ликвидацию ЧП.

«Там с одной стороны две ноги, и с другой стороны две ноги. Два пилота. Прям видно. Вон они. Сейчас пеной уже залили», — говорит Рустам М. на видео, опубликованном в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте».

На видео работают экстренные службы. К месту крушения приехали пожарные, которые ликвидируют пламя, заливают его пеной.

Вертолет упал днем 29 августа между ЖК между ЖК «Прудный» и Шаголом. На борту находилось три человека. Все они погибли. По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, все дороги к месту ЧП перекрыты.

Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону на звонок не отвечают. Следователей Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) не стали привлекать для расследования эпизода.

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Очевидцы опубликовали видео с места крушения вертолета Ми-5, упавшего в Сосновском районе Челябинской области днем 29 августа. Экстренные службы продолжают ликвидацию ЧП. «Там с одной стороны две ноги, и с другой стороны две ноги. Два пилота. Прям видно. Вон они. Сейчас пеной уже залили», — говорит Рустам М. на видео, опубликованном в группе «Хорошие Новости. Красное Поле» в «ВКонтакте». На видео работают экстренные службы. К месту крушения приехали пожарные, которые ликвидируют пламя, заливают его пеной. Вертолет упал днем 29 августа между ЖК между ЖК «Прудный» и Шаголом. На борту находилось три человека. Все они погибли. По словам главы Сосновского района Евгения Ваганова, все дороги к месту ЧП перекрыты. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ РФ по Челябинской области. В пресс-службе Пограничного управления ФСБ РФ по региону на звонок не отвечают. Следователей Центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета РФ (ЦМСУТ СК РФ) не стали привлекать для расследования эпизода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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