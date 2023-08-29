В массовом ДТП в Первоуральске пострадал ребенок. Видео

30 августа 2023 в 00:40 Размер текста - 17 +

Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) водитель Chevrolet Lanos врезался в автомобиль Subaru, от удара легковушка перевернулась и отлетела во внедорожник Chevrolet Niva. В результате массового ДТП пострадал ребенок, который находился в Subaru. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Chevrolet Lanos при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с Subaru. После удара автомобиль Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из них несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе ведомства. Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области пояснили, что поворот налево является особо опасным маневром, при его совершении водители должны уступать дорогу всем транспортным средствам.

В Первоуральске (Свердловская область) водитель Chevrolet Lanos врезался в автомобиль Subaru, от удара легковушка перевернулась и отлетела во внедорожник Chevrolet Niva. В результате массового ДТП пострадал ребенок, который находился в Subaru. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Chevrolet Lanos при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с Subaru. После удара автомобиль Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из них несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе ведомства. Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области пояснили, что поворот налево является особо опасным маневром, при его совершении водители должны уступать дорогу всем транспортным средствам.