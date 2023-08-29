29 августа 2023

В массовом ДТП в Первоуральске пострадал ребенок. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Авария на улице Республики. Тюмень, автомобильная авария, дтп, авария, гибдд, дорожно-транспортное проишествие
Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) водитель Chevrolet Lanos врезался в автомобиль Subaru, от удара легковушка перевернулась и отлетела во внедорожник Chevrolet Niva. В результате массового ДТП пострадал ребенок, который находился в Subaru. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

«Водитель Chevrolet Lanos при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с Subaru. После удара автомобиль Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из них несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области пояснили, что поворот налево является особо опасным маневром, при его совершении водители должны уступать дорогу всем транспортным средствам.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Первоуральске (Свердловская область) водитель Chevrolet Lanos врезался в автомобиль Subaru, от удара легковушка перевернулась и отлетела во внедорожник Chevrolet Niva. В результате массового ДТП пострадал ребенок, который находился в Subaru. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в УГИБДД по Свердловской области. «Водитель Chevrolet Lanos при совершении поворота налево не уступил дорогу и допустил столкновение с Subaru. После удара автомобиль Subaru опрокинулся и столкнулся с Chevrolet Niva. В результате ДТП пострадали два пассажира Subaru, один из них несовершеннолетний», — сообщили в пресс-службе ведомства. Массовое ДТП произошло вечером 29 августа возле дома на проспекте Ильича, 13А. В пресс-службе УГИБДД по Свердловской области пояснили, что поворот налево является особо опасным маневром, при его совершении водители должны уступать дорогу всем транспортным средствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...