В Челябинске за сутки 29 августа выпала половина от месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«За минувшие сутки в Челябинске зафиксировано выпадение 37 мм осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы. В МБУ „ЭВИС“ с 17:00 29 августа поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети в местах, где отсутствуют сети ливневой канализации», — рассказали URA.RU в мэрии.
Аварийные бригады продолжают откачивать воду и 30 августа. Днем ранее в мэрии сообщили, что на улицах Челябинска находятся все аварийные бригады МБУ «ЭВИС». К диспетчерам поступило порядка 19 звонков о затоплении улиц. В особенности были подтоплены улицы вблизи дороги «Меридиан» и улицы Валдайской.
В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ураганный ветер останутся в регионе до 30 августа.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.