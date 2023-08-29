29 августа 2023

За сутки в Челябинске выпала полумесячная норма осадков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город. Екатеринбург, ливневка, автомобиль, дорога, дождь
За сутки в Челябинске выпало 50% от нормы осадков в месяц Фото:

В Челябинске за сутки 29 августа выпала половина от месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

«За минувшие сутки в Челябинске зафиксировано выпадение 37 мм осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы. В МБУ „ЭВИС“ с 17:00 29 августа поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети в местах, где отсутствуют сети ливневой канализации», — рассказали URA.RU в мэрии.

Аварийные бригады продолжают откачивать воду и 30 августа. Днем ранее в мэрии сообщили, что на улицах Челябинска находятся все аварийные бригады МБУ «ЭВИС». К диспетчерам поступило порядка 19 звонков о затоплении улиц. В особенности были подтоплены улицы вблизи дороги «Меридиан» и улицы Валдайской.

В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ураганный ветер останутся в регионе до 30 августа.

За ночь диспетчерам поступило 11 обращений о подтоплениях
За ночь диспетчерам поступило 11 обращений о подтоплениях
За сутки в городе выпало 50% осадков
За сутки в городе выпало 50% осадков

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске за сутки 29 августа выпала половина от месячной нормы осадков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. «За минувшие сутки в Челябинске зафиксировано выпадение 37 мм осадков, что составляет почти 50% от месячной нормы. В МБУ „ЭВИС“ с 17:00 29 августа поступило 11 заявок на подтопление улично-дорожной сети в местах, где отсутствуют сети ливневой канализации», — рассказали URA.RU в мэрии. Аварийные бригады продолжают откачивать воду и 30 августа. Днем ранее в мэрии сообщили, что на улицах Челябинска находятся все аварийные бригады МБУ «ЭВИС». К диспетчерам поступило порядка 19 звонков о затоплении улиц. В особенности были подтоплены улицы вблизи дороги «Меридиан» и улицы Валдайской. В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ураганный ветер останутся в регионе до 30 августа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...