Улицы Челябинска затопило ливнем. Фото

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Подтопленная улица Шефская. Екатеринбург, затопленная улица, потоп, подтопление, улица шефская
Дороги затопило на улицах Валдайская и Игуменка Фото:

В Челябинске затопило дорогу по улице Валдайской и вблизи автодороги «Меридиан». Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ мобилизованы для работы на улицах города. Подтоплена дорога по улице Валдайской и в районе домов 161-163 по улице Игуменка», — рассказали URA.RU в мэрии.

Сейчас аварийные бригады откачивают воду. Как только закончатся дожди на улицах продолжат обустройство ливневок. В мэрии отметили, что на других участках, системы справляются с осадками. Причиной подтопления Молдавской и Игуменки стало отсутствие там ливневых канализаций.

В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ветер останутся в регионе до 30 августа.

За сутки на номер МБУ поступило 19 звонков о затопленных участках города
За сутки на номер МБУ поступило 19 звонков о затопленных участках города
На подтопленных участках установят ливневые канализации после остановки дождей
На подтопленных участках установят ливневые канализации после остановки дождей
На устранение подтоплений брошены все силы МБУ
На устранение подтоплений брошены все силы МБУ

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В Челябинске затопило дорогу по улице Валдайской и вблизи автодороги «Меридиан». Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Все аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ мобилизованы для работы на улицах города. Подтоплена дорога по улице Валдайской и в районе домов 161-163 по улице Игуменка», — рассказали URA.RU в мэрии. Сейчас аварийные бригады откачивают воду. Как только закончатся дожди на улицах продолжат обустройство ливневок. В мэрии отметили, что на других участках, системы справляются с осадками. Причиной подтопления Молдавской и Игуменки стало отсутствие там ливневых канализаций. В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ветер останутся в регионе до 30 августа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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