В Челябинске затопило дорогу по улице Валдайской и вблизи автодороги «Меридиан». Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе мэрии.
«Все аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ мобилизованы для работы на улицах города. Подтоплена дорога по улице Валдайской и в районе домов 161-163 по улице Игуменка», — рассказали URA.RU в мэрии.
Сейчас аварийные бригады откачивают воду. Как только закончатся дожди на улицах продолжат обустройство ливневок. В мэрии отметили, что на других участках, системы справляются с осадками. Причиной подтопления Молдавской и Игуменки стало отсутствие там ливневых канализаций.
В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ветер останутся в регионе до 30 августа.
За сутки на номер МБУ поступило 19 звонков о затопленных участках города
фото: пресс-служба мэрии Челябинска
На подтопленных участках установят ливневые канализации после остановки дождей
В Челябинске затопило дорогу по улице Валдайской и вблизи автодороги «Меридиан». Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе мэрии. «Все аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ мобилизованы для работы на улицах города. Подтоплена дорога по улице Валдайской и в районе домов 161-163 по улице Игуменка», — рассказали URA.RU в мэрии. Сейчас аварийные бригады откачивают воду. Как только закончатся дожди на улицах продолжат обустройство ливневок. В мэрии отметили, что на других участках, системы справляются с осадками. Причиной подтопления Молдавской и Игуменки стало отсутствие там ливневых канализаций. В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ветер останутся в регионе до 30 августа.