Дороги затопило на улицах Валдайская и Игуменка Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинске затопило дорогу по улице Валдайской и вблизи автодороги «Меридиан». Об этом URA.RU 29 августа сообщили в пресс-службе мэрии.

«Все аварийные бригады МБУ „ЭВИС“ мобилизованы для работы на улицах города. Подтоплена дорога по улице Валдайской и в районе домов 161-163 по улице Игуменка», — рассказали URA.RU в мэрии.

Сейчас аварийные бригады откачивают воду. Как только закончатся дожди на улицах продолжат обустройство ливневок. В мэрии отметили, что на других участках, системы справляются с осадками. Причиной подтопления Молдавской и Игуменки стало отсутствие там ливневых канализаций.

В Челябинской области 28 августа объявили штормовое предупреждение. Согласно информации МЧС и ЕДДС сильные длительные дожди и ветер останутся в регионе до 30 августа.

За сутки на номер МБУ поступило 19 звонков о затопленных участках города фото: пресс-служба мэрии Челябинска

На подтопленных участках установят ливневые канализации после остановки дождей фото: пресс-служба мэрии Челябинска