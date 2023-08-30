Захарова: слабость Германии привела к уничтожению «Северных потоков»

30 августа 2023 в 23:35 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что Германия отказалась от суверенитета и не может его отстоять Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Повреждения «Северных потоков» Германия не нашла в себе силы спросить у Вашингтона о причинах подрыва «Северных потоков», а Берлин пытался отстаивать свой суверенитет, когда канцлером ФРГ была Ангела Меркель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Никого не нашлось на территории Германии, кто бы мог прямо спросить у Вашингтона: а что, собственно, случилось? Надо исходить из этого и отвечать на эти вопросы, после чего думать, что и как восстанавливать», — пояснила Захарова в интервью телеканалу 360. По словам дипломата, Германия пыталась отстоять свой суверенитет, когда канцлером ФРГ была Ангела Меркель. «Все рухнуло в одночасье при приходе нынешней команды, которая не скрывает своих неолиберальных наклонностей и растворяется в этой англосаксонской повестке вместо европейских дел», — отметила она. Как считает Захарова, на Западе могут говорить «все что угодно», а Германия может попытаться что-то восстановить, но есть ли «гарантии, что восстановленное не постигнет та же участь». «Все стало возможным по той причине, что Берлин отказался от суверенитета и не может его отстоять», — заключила она. Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявил, что правительство Германии замалчивает правду о причастных к взрывам на газопроводах «Северные потоки». По его словам, судно ВМС прибыло слишком поздно и без достаточного оборудования, чтобы что-то расследовать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Германия не нашла в себе силы спросить у Вашингтона о причинах подрыва «Северных потоков», а Берлин пытался отстаивать свой суверенитет, когда канцлером ФРГ была Ангела Меркель. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Никого не нашлось на территории Германии, кто бы мог прямо спросить у Вашингтона: а что, собственно, случилось? Надо исходить из этого и отвечать на эти вопросы, после чего думать, что и как восстанавливать», — пояснила Захарова в интервью телеканалу 360. По словам дипломата, Германия пыталась отстоять свой суверенитет, когда канцлером ФРГ была Ангела Меркель. «Все рухнуло в одночасье при приходе нынешней команды, которая не скрывает своих неолиберальных наклонностей и растворяется в этой англосаксонской повестке вместо европейских дел», — отметила она. Как считает Захарова, на Западе могут говорить «все что угодно», а Германия может попытаться что-то восстановить, но есть ли «гарантии, что восстановленное не постигнет та же участь». «Все стало возможным по той причине, что Берлин отказался от суверенитета и не может его отстоять», — заключила она. Ранее депутат Бундестага Штеффен Котре заявил, что правительство Германии замалчивает правду о причастных к взрывам на газопроводах «Северные потоки». По его словам, судно ВМС прибыло слишком поздно и без достаточного оборудования, чтобы что-то расследовать.