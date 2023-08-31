На челябинской птицефабрике начали заменять сотрудников роботами

На птицефабрике «Челябинская» сортировать яйца будут роботы
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Рефтинская птицефабрика. Свердловская область, Рефтинский, яйца, птицефабрика, птицефабрика рефтинская, производство
Один робот на сортировке яиц сможет заменить восемь сотрудников Фото:

На птицефабрике «Челябинская» сортировкой яиц будут заниматься роботы. Как заместитель гендиректора предприятия Павел Жолобов рассказал пресс-службе регионального минпрома, техника сама будет распределять продукцию для отправки разным покупателям.

«Роботизируем склад готовой продукции. Коробки с яйцами на палету начнем укладывать с помощью специализированного оборудования. По штрих-коду на коробках робот будет определять, какое именно яйцо и для какого поставщика необходимо загрузить», — сообщил Жолобов.

В пресс-службе регионального минпрома отметили, что новое оборудование закроет потребность в дополнительном персонале и повысит производительность труда. Одна установка заменит труд сразу восьми человек. Роботизация стала очередным этапом мероприятий фабрики в рамках нацпроекта «Производительность труда».

Руководство фабрики планирует практически полностью автоматизировать процессы загрузки, движений яйца по сортировке и выгрузки. Следующим шагом станет установка робота на место загрузки яйца в машину сортировки.

Директор Фонда развития промышленности Сергей Казаков отметил, что «ЧепФА» является передовиком нацпроекта. Компания первой в пищевой промышленности региона начала внедрять практики бережливого производства, затем первой оцифровала результаты этой работы в пересчете на прибыль. По итогам шести месяцев участия в проекте выработка в расчете на рабочего выросла с 31,6 тысячи яиц до 34 тысяч штук, за это время фабрика получила 30 млн рублей дополнительной прибыли.

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На птицефабрике «Челябинская» сортировкой яиц будут заниматься роботы. Как заместитель гендиректора предприятия Павел Жолобов рассказал пресс-службе регионального минпрома, техника сама будет распределять продукцию для отправки разным покупателям. «Роботизируем склад готовой продукции. Коробки с яйцами на палету начнем укладывать с помощью специализированного оборудования. По штрих-коду на коробках робот будет определять, какое именно яйцо и для какого поставщика необходимо загрузить», — сообщил Жолобов. В пресс-службе регионального минпрома отметили, что новое оборудование закроет потребность в дополнительном персонале и повысит производительность труда. Одна установка заменит труд сразу восьми человек. Роботизация стала очередным этапом мероприятий фабрики в рамках нацпроекта «Производительность труда». Руководство фабрики планирует практически полностью автоматизировать процессы загрузки, движений яйца по сортировке и выгрузки. Следующим шагом станет установка робота на место загрузки яйца в машину сортировки. Директор Фонда развития промышленности Сергей Казаков отметил, что «ЧепФА» является передовиком нацпроекта. Компания первой в пищевой промышленности региона начала внедрять практики бережливого производства, затем первой оцифровала результаты этой работы в пересчете на прибыль. По итогам шести месяцев участия в проекте выработка в расчете на рабочего выросла с 31,6 тысячи яиц до 34 тысяч штук, за это время фабрика получила 30 млн рублей дополнительной прибыли.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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