В столице ХМАО на дачах объявили карантин по бешенству

31 августа 2023 в 16:10 Размер текста - 17 +

Во время карантина на дачах в ХМАО запретили ввозить и вывозить животных с территории Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дачном товариществе «Черемхи» в Ханты-Мансийске объявили карантин по бешенству. Природнадзор на официальном сайте сообщил, что при заражении этой инфекцией страдает нервная система человека или животного. «Установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийск, дачное некоммерческое товарищество собственников недвижимости „Черемхи“, улица 3-я линия, участок 28. Бешенство крайне опасно как для животных, так и для человека, болезнь поражает центральную нервную систему», — предупредил Природнадзор ХМАО. Возбудителем болезни является слюна зараженных животных. В городе носителями могут стать кошки, собаки, сельхозживотные. Во время карантина запрещено ввозить и вывозить животных с территории. В настоящее время ветеринарная служба проводит карантинные мероприятия на территории дачного товарищества. Ранее URA.RU писало, что в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ «Геолог» города Ханты-Мансийска обнаружили очаг бешенства. Источником заражения стали собаки.

В дачном товариществе «Черемхи» в Ханты-Мансийске объявили карантин по бешенству. Природнадзор на официальном сайте сообщил, что при заражении этой инфекцией страдает нервная система человека или животного. «Установлен карантин по бешенству животных на отдельной территории, расположенной по адресу: Ханты-Мансийск, дачное некоммерческое товарищество собственников недвижимости „Черемхи“, улица 3-я линия, участок 28. Бешенство крайне опасно как для животных, так и для человека, болезнь поражает центральную нервную систему», — предупредил Природнадзор ХМАО. Возбудителем болезни является слюна зараженных животных. В городе носителями могут стать кошки, собаки, сельхозживотные. Во время карантина запрещено ввозить и вывозить животных с территории. В настоящее время ветеринарная служба проводит карантинные мероприятия на территории дачного товарищества. Ранее URA.RU писало, что в поселке Луговской Ханты-Мансийского района и в СОТ «Геолог» города Ханты-Мансийска обнаружили очаг бешенства. Источником заражения стали собаки.