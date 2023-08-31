На Западе обвинили США в нарушении международного права из-за помощи Украине

Global Times: США нарушают международное право и собственные законы, помогая Киеву

31 августа 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

США игнорируют международное право, поставляя украине кассетные боеприпасы, считают правозащитники Фото: Spc. Steven Hitchcock / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США нарушили собственный закон и международное право, отправив кассетные боеприпасы на Украину. Об этом заявили представители гуманитарных организаций Legacies of War и Code Pink. Они подчеркнули, что Вашингтон должен призывать к дипломатическому разрешению конфликта, а не подталкивать Украину к эскалации. «Вместо того, чтобы нарушать международное право, США должны выйти из военного тупика, присоединившись к глобальному призыву к дипломатическому разрешению конфликта. Мы против доставки кассетных боеприпасов, а также всего оружия в Украину, потому что военного решения нет», — заявила в интервью изданию Global Times учредитель Code Pink Медея Бенджамин. Правозащитница напомнила, что ранее США приняли закон против передачи кассетных боеприпасов Украине. Американский президент Джо Байден решил обойти его якобы в интересах национальной безопасности. По мнению Бенджамин, тем самым он подорвал конституционные полномочия Конгресса США. Генеральный директор Legacies of War Сера Кулабдара назвала решение об отправке кассетных боеприпасов недальновидным и бесчеловечным. Она заявила, что США полностью игнорируют международное право. Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей Конвенцией, заключенной в мае 2008 года. К ней присоединились 123 государства. США, Китай и России, как основные производители этих снарядов, не подписывал Конвенцию. Ранее Пентагон сообщил, что кассетные боеприпасы не входят в новый пакет помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх. До этого Вашингтон направил партию кассетных боеприпасов Киеву в середине июля. Первый удар был нанесен по территории Луганской народной республики. ООН осудила использование кассетных боеприпасов в конфликте на Украине. В организации подчеркнули, что это оружие должно остаться в прошлом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США нарушили собственный закон и международное право, отправив кассетные боеприпасы на Украину. Об этом заявили представители гуманитарных организаций Legacies of War и Code Pink. Они подчеркнули, что Вашингтон должен призывать к дипломатическому разрешению конфликта, а не подталкивать Украину к эскалации. «Вместо того, чтобы нарушать международное право, США должны выйти из военного тупика, присоединившись к глобальному призыву к дипломатическому разрешению конфликта. Мы против доставки кассетных боеприпасов, а также всего оружия в Украину, потому что военного решения нет», — заявила в интервью изданию Global Times учредитель Code Pink Медея Бенджамин. Правозащитница напомнила, что ранее США приняли закон против передачи кассетных боеприпасов Украине. Американский президент Джо Байден решил обойти его якобы в интересах национальной безопасности. По мнению Бенджамин, тем самым он подорвал конституционные полномочия Конгресса США. Генеральный директор Legacies of War Сера Кулабдара назвала решение об отправке кассетных боеприпасов недальновидным и бесчеловечным. Она заявила, что США полностью игнорируют международное право. Кассетные боеприпасы запрещены соответствующей Конвенцией, заключенной в мае 2008 года. К ней присоединились 123 государства. США, Китай и России, как основные производители этих снарядов, не подписывал Конвенцию. Ранее Пентагон сообщил, что кассетные боеприпасы не входят в новый пакет помощи Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны США Сабрина Сингх. До этого Вашингтон направил партию кассетных боеприпасов Киеву в середине июля. Первый удар был нанесен по территории Луганской народной республики. ООН осудила использование кассетных боеприпасов в конфликте на Украине. В организации подчеркнули, что это оружие должно остаться в прошлом.