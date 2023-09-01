Мэрия Екатеринбурга ищет подрядчиков для ремонта дорог за сотни миллионов рублей

01 сентября 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Сумма контрактов на ремонт дороги составила свыше 600 млн рублей Фото: Московец Илья © URA.RU Администрация Екатеринбурга проводит конкурсы на выбор подрядчика, который займется ремонтом нескольких крупных улиц. Сумма контрактов составила свыше 600 млн рублей. Заявки для участия можно подать до 20 сентября. «Первый тендер объявлен на ремонт участка улицы Восточная от Малышева до Куйбышева. В конкурс входит заявка на ремонт участка улицы Крестинского от дома № 53 до Академика Шварца. Также конкурс проводится на ремонт участка улицы Московская от Пальмиро Тольятти до Щорса и Крауля от Токарей до Викулова. Кроме всего, в тендере присутствует ремонт дорог на Московской — от Малышева до проезжей части, по улице Добролюбова и Студенческой — от Первомайской до Малышева», — пишет «Урал бизнес журнал». Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области в 2022 году отремонтировали 29 участков дорог. Всего на дорожную деятельность направили более 30,3 миллиардов рублей. Из новых объектов, которые появились в регионе — участок ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. В списке реконструированных — шесть объектов: четыре моста (в Горноуральском, Туринском городских округах и два — в Нижнем Тагиле), а также два участка дорог (в Верхней Пышме и Верхотурском городских округах).

Администрация Екатеринбурга проводит конкурсы на выбор подрядчика, который займется ремонтом нескольких крупных улиц. Сумма контрактов составила свыше 600 млн рублей. Заявки для участия можно подать до 20 сентября. «Первый тендер объявлен на ремонт участка улицы Восточная от Малышева до Куйбышева. В конкурс входит заявка на ремонт участка улицы Крестинского от дома № 53 до Академика Шварца. Также конкурс проводится на ремонт участка улицы Московская от Пальмиро Тольятти до Щорса и Крауля от Токарей до Викулова. Кроме всего, в тендере присутствует ремонт дорог на Московской — от Малышева до проезжей части, по улице Добролюбова и Студенческой — от Первомайской до Малышева», — пишет «Урал бизнес журнал». Ранее URA.RU писало о том, что в Свердловской области в 2022 году отремонтировали 29 участков дорог. Всего на дорожную деятельность направили более 30,3 миллиардов рублей. Из новых объектов, которые появились в регионе — участок ЕКАД от Полевского до Челябинского тракта. В списке реконструированных — шесть объектов: четыре моста (в Горноуральском, Туринском городских округах и два — в Нижнем Тагиле), а также два участка дорог (в Верхней Пышме и Верхотурском городских округах).