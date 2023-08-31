Власти Сургута не могут найти деньги на строительство поликлиники

01 сентября 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Для строительства не хватает жителей в микрорайоне Фото: Денис Моргунов © URA.RU Власти Сургута не могут найти деньги на строительство поликлиники в отдаленном микрорайоне города — «Марьина гора». Об этом URA.RU сообщил директор городского департамента архитектуры Александр Коновалов. «Не решен вопрос с размещением поликлиники в текущий момент и на ближайшую перспективу. Мы обращались с заявкой в округ для того, чтобы включить создания данного объекта на территории. Пока нам отказали в бюджетировании строительства. Но мы данную работу не останавливали. В настоящее время готовим повторно обращение. В этом мы видим на сегодняшний день проблему», — сообщил Коновалов. В окружном департаменте здравоохранения журналисту URA.RU объяснили причину отказа недостаточным количеством жителей. На данный момент в микрорайоне построено лишь три многоэтажки из запланированных 26. «Есть нормативы расчета Минздрава для открытия не поликлиники, а филиала поликлиники. Там собирались открыть как раз филиал. Для этого необходимо определенное количество людей, которые поселятся в этом микрорайоне. Вот когда туда переедет определенное количество людей, то филиал будет открыт также, как было с отделением первой поликлиники в Сургуте», — замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленных микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш» к 2024 году планируют построить школу и детский сад. А в ближайшие пять лет там возведут 26 многоэтажек, торговый и медицинский центры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Сургута не могут найти деньги на строительство поликлиники в отдаленном микрорайоне города — «Марьина гора». Об этом URA.RU сообщил директор городского департамента архитектуры Александр Коновалов. «Не решен вопрос с размещением поликлиники в текущий момент и на ближайшую перспективу. Мы обращались с заявкой в округ для того, чтобы включить создания данного объекта на территории. Пока нам отказали в бюджетировании строительства. Но мы данную работу не останавливали. В настоящее время готовим повторно обращение. В этом мы видим на сегодняшний день проблему», — сообщил Коновалов. В окружном департаменте здравоохранения журналисту URA.RU объяснили причину отказа недостаточным количеством жителей. На данный момент в микрорайоне построено лишь три многоэтажки из запланированных 26. «Есть нормативы расчета Минздрава для открытия не поликлиники, а филиала поликлиники. Там собирались открыть как раз филиал. Для этого необходимо определенное количество людей, которые поселятся в этом микрорайоне. Вот когда туда переедет определенное количество людей, то филиал будет открыт также, как было с отделением первой поликлиники в Сургуте», — замдиректора окружного депздрава Максим Малхасьян. Ранее URA.RU сообщало, что в отдаленных микрорайонах «Марьина гора» и «Голд Фиш» к 2024 году планируют построить школу и детский сад. А в ближайшие пять лет там возведут 26 многоэтажек, торговый и медицинский центры.