02 сентября 2023

Байкер, влетевший в фургон в Екатеринбурге, скончался в больнице

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Авария произошла 2 сентября у «Дирижабля» (архивное фото) Фото:

Байкер, который вечером 2 сентября врезался в фургон в Екатеринбурге, скончался в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель мотоцикла 1999 года рождения скончался в больнице», — сказано в сообщении ведомства. Байкер ехал с пассажиром, он жив, находится под наблюдением врачей.

Авария произошла возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль». Водитель фургона не заметил байкера и врезался в него, поясняли в ГИБДД. После столкновения мотоцикл загорелся.

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Байкер, который вечером 2 сентября врезался в фургон в Екатеринбурге, скончался в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель мотоцикла 1999 года рождения скончался в больнице», — сказано в сообщении ведомства. Байкер ехал с пассажиром, он жив, находится под наблюдением врачей. Авария произошла возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль». Водитель фургона не заметил байкера и врезался в него, поясняли в ГИБДД. После столкновения мотоцикл загорелся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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