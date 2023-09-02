Байкер, влетевший в фургон в Екатеринбурге, скончался в больнице

Авария произошла 2 сентября у «Дирижабля» (архивное фото)
Байкер, который вечером 2 сентября врезался в фургон в Екатеринбурге, скончался в больнице. Информацию URA.RU подтвердили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель мотоцикла 1999 года рождения скончался в больнице», — сказано в сообщении ведомства. Байкер ехал с пассажиром, он жив, находится под наблюдением врачей.
Авария произошла возле торгово-развлекательного центра «Дирижабль». Водитель фургона не заметил байкера и врезался в него, поясняли в ГИБДД. После столкновения мотоцикл загорелся.
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