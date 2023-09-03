Реверсивное движение ввели из-за ремонта дорожного полотна
На дороге Юго-восточный обход Челябинска ввели реверсивное движение. Причиной стал ремонт дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.
«На дороге Юго-Восточный Обход в районе „Логоцентра“ проходит ремонт дорожного полотна. Введено реверсивное движение», — уточнили в миндортрансе.
Водителей просят заранее учитывать затруднения в движении и рассчитывать время в пути. Время окончания ремонтных работ не уточняется.
В миндортрансе не уточняют, когда закончится ремонт на участке
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