На объезде Челябинска ввели реверсивное движение. Карта

04 сентября 2023 в 11:06 Размер текста - 17 +

Реверсивное движение ввели из-за ремонта дорожного полотна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На дороге Юго-восточный обход Челябинска ввели реверсивное движение. Причиной стал ремонт дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «На дороге Юго-Восточный Обход в районе „Логоцентра“ проходит ремонт дорожного полотна. Введено реверсивное движение», — уточнили в миндортрансе. Водителей просят заранее учитывать затруднения в движении и рассчитывать время в пути. Время окончания ремонтных работ не уточняется. В миндортрансе не уточняют, когда закончится ремонт на участке Карта: скрин с сервиса «Яндекс Карты»

На дороге Юго-восточный обход Челябинска ввели реверсивное движение. Причиной стал ремонт дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «На дороге Юго-Восточный Обход в районе „Логоцентра“ проходит ремонт дорожного полотна. Введено реверсивное движение», — уточнили в миндортрансе. Водителей просят заранее учитывать затруднения в движении и рассчитывать время в пути. Время окончания ремонтных работ не уточняется.