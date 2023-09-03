03 сентября 2023

На объезде Челябинска ввели реверсивное движение. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактическая акция Росавтодора «пит-стоп для дальнобойщиков». Челябинск, ремонт дороги, свердловский проспект, рабочий
Реверсивное движение ввели из-за ремонта дорожного полотна Фото:

На дороге Юго-восточный обход Челябинска ввели реверсивное движение. Причиной стал ремонт дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона.

«На дороге Юго-Восточный Обход в районе „Логоцентра“ проходит ремонт дорожного полотна. Введено реверсивное движение», — уточнили в миндортрансе.

Водителей просят заранее учитывать затруднения в движении и рассчитывать время в пути. Время окончания ремонтных работ не уточняется.

В миндортрансе не уточняют, когда закончится ремонт на участке
В миндортрансе не уточняют, когда закончится ремонт на участке

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На дороге Юго-восточный обход Челябинска ввели реверсивное движение. Причиной стал ремонт дорог, сообщили URA.RU в пресс-службе миндортранса региона. «На дороге Юго-Восточный Обход в районе „Логоцентра“ проходит ремонт дорожного полотна. Введено реверсивное движение», — уточнили в миндортрансе. Водителей просят заранее учитывать затруднения в движении и рассчитывать время в пути. Время окончания ремонтных работ не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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