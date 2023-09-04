Работники «Сургутнефтегаза» пожаловались на изменение графика работы без их согласия

Нефтяник «Сургутнефтегаза» остался без межвахтового отдыха из-за смены графика Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Работники бригады Управления буровых работ «Сургутнефтегаза» пожаловались на изменение графика работы, который руководители внедрили без согласия коллектива. Сотрудник филиала компании сообщил агентству, что из-за изменения режима работы остался без двухнедельного межвахтового отдыха.

«Отработал 14 дней и внезапно руководство изменило график: по новому расписанию, я должен через пару дней снова отправляться на вахту без положенного двухнедельного отдыха. Об изменении графика по закону сотрудников должны были ознакомить за месяц, но собрание никто не проводил, документ мы не подписывали», — пожаловался буровик.

Агентство обратилось за комментарием в пресс-службу «Сургутнефтегаза». «Невозможно подстроить график под каждого желающего. Этот случай необходимо рассматривать индивидуально: возможно, есть детали, о которых человек не осведомлен. С вопросами работнику лучше всего лично обратиться на телефон доверия „Сургутнефтегаза“, в профсоюз или в администрацию предприятия. Жалобу переадресуют уполномоченным лицам, которые постараются разобраться в ситуации и найти компромиссное решение», — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники подразделения «Сургутнефтегаза» пожаловались на топ-менеджера генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка, которую усттроила прокуратура Сургута.