Свердловский спастель стал лучшим на международном турнире. Фото

Спасатель из Лесного стал победителем на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту

05 сентября 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

Чемпионат по пожарно-спасательному спорту проходит в Стамбуле Фото: Московец Илья © URA.RU Сотрудник противопожарной службы Лесного (Свердловская область) Александр Фокин стал победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, проходящему в Стамбуле (Турция). Об этом рассказали в администрации города Лесного. «Мастер спорта Фокин, выступающий в составе сборной России, стал чемпионом мира по двоеборью. Он поднялся на штурмовую лестницу за 13,3 секунды, а полосу препятствий преодолел за 14,96 секунд» — сообщили в группе «Администрация городского округа «Город Лесной» соцсети «ВКонтакте». Турнир проходит в Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. Организатор чемпионата мира — Международная спортивная федерация пожарных и спасателей. Чемпион мира по двоеборью Александр Фокин Фото: Администрация городского округа «Город Лесной» — «ВКонтакте», https://vk.com/gorodlesnoy

Сотрудник противопожарной службы Лесного (Свердловская область) Александр Фокин стал победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, проходящему в Стамбуле (Турция). Об этом рассказали в администрации города Лесного. «Мастер спорта Фокин, выступающий в составе сборной России, стал чемпионом мира по двоеборью. Он поднялся на штурмовую лестницу за 13,3 секунды, а полосу препятствий преодолел за 14,96 секунд» — сообщили в группе «Администрация городского округа «Город Лесной» соцсети «ВКонтакте». Турнир проходит в Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. Организатор чемпионата мира — Международная спортивная федерация пожарных и спасателей.