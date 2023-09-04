04 сентября 2023

Свердловский спастель стал лучшим на международном турнире. Фото

Спасатель из Лесного стал победителем на чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту
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Чемпионат УрФО по тяжелой атлетике. Екатеринбург, спорт, тяжелая атлетика, кубки чемпионов
Чемпионат по пожарно-спасательному спорту проходит в Стамбуле Фото:

Сотрудник противопожарной службы Лесного (Свердловская область) Александр Фокин стал победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, проходящему в Стамбуле (Турция). Об этом рассказали в администрации города Лесного.

«Мастер спорта Фокин, выступающий в составе сборной России, стал чемпионом мира по двоеборью. Он поднялся на штурмовую лестницу за 13,3 секунды, а полосу препятствий преодолел за 14,96 секунд» — сообщили в группе «Администрация городского округа «Город Лесной» соцсети «ВКонтакте».

Турнир проходит в Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. Организатор чемпионата мира — Международная спортивная федерация пожарных и спасателей.

Чемпион мира по двоеборью Александр Фокин
Чемпион мира по двоеборью Александр Фокин
Фото:

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Сотрудник противопожарной службы Лесного (Свердловская область) Александр Фокин стал победителем чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту, проходящему в Стамбуле (Турция). Об этом рассказали в администрации города Лесного. «Мастер спорта Фокин, выступающий в составе сборной России, стал чемпионом мира по двоеборью. Он поднялся на штурмовую лестницу за 13,3 секунды, а полосу препятствий преодолел за 14,96 секунд» — сообщили в группе «Администрация городского округа «Город Лесной» соцсети «ВКонтакте». Турнир проходит в Стамбуле с 31 августа по 6 сентября. Организатор чемпионата мира — Международная спортивная федерация пожарных и спасателей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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