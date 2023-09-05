Генсек ООН предложил вернуть РФ в зерновую сделку в обход санкций

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Европейские политики. stock, stock, Антониу Гутерриш
Антониу Гутерреш выступил с инициативой для возвращения РФ в зерновую сделку Фото:

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил механизм оплаты российского зерна с помощью механизма, производного от SWIFT. Так он планирует вернуть Россию в зерновую сделку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами после возвращения из Сочи, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

«Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. ООН также сообщили, что работают над вопросом страхования [судов]», — сказал Реджеп Эрдоган, его слова передает TrtHaber.

Как пояснил турецкий президент, британская компания сейчас не страхует российские суда из-за введенных в отношении РФ санкций. Кроме того, из-за исключения российских банков из системы SWIFT не проходят денежные переводы.

Ранее на встрече с Эрдоганом российский президент заявил, что его страна вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия. Путин также выражал готовность и намерение России участвовать в зерновой сделке.

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Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил механизм оплаты российского зерна с помощью механизма, производного от SWIFT. Так он планирует вернуть Россию в зерновую сделку. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время общения с журналистами после возвращения из Сочи, где он встретился с российским лидером Владимиром Путиным. «Совсем недавно, 28 августа, генеральный секретарь ООН [Антониу] Гутерреш в направленном им письме предложил посреднический механизм, который не был бы прямым SWIFT, как того хотели русские, а был бы производным от SWIFT. ООН также сообщили, что работают над вопросом страхования [судов]», — сказал Реджеп Эрдоган, его слова передает TrtHaber. Как пояснил турецкий президент, британская компания сейчас не страхует российские суда из-за введенных в отношении РФ санкций. Кроме того, из-за исключения российских банков из системы SWIFT не проходят денежные переводы. Ранее на встрече с Эрдоганом российский президент заявил, что его страна вернется в зерновую сделку, как только будут выполнены ее условия. Путин также выражал готовность и намерение России участвовать в зерновой сделке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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