Глава челябинского села ответит за смытый во время дождя мост

Глава Тюлюкского сельского поселения (Челябинская область) Петр Черный ответит за смытый во время дождя мост, по которому осуществлялось движение между селами Телюк и Александровка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, восстановление моста осуществляется за счет местного бюджета.
«В связи с допущенными нарушениями главе Тюлюкского сельского поселения городской прокуратурой внесено представление. В настоящее время за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по восстановлению поврежденного участка дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
В ведомстве отметили, что в качестве временного перехода для жителей собрали деревянный настил. Фактическое устранение нарушений и восстановление полноценного движения на данном участке автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры.
Мост снесло из-за разлива реки в нацпарке «Зигальга»: она вышла из берегов после продолжительных дождей. Жители села оказались отрезаны от цивилизации.
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