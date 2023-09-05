05 сентября 2023

Глава челябинского села ответит за смытый во время дождя мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, прокурор, прокуратура, полковник, погон
Прокуратура контролирует ход восстановительных работ Фото:

Глава Тюлюкского сельского поселения (Челябинская область) Петр Черный ответит за смытый во время дождя мост, по которому осуществлялось движение между селами Телюк и Александровка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, восстановление моста осуществляется за счет местного бюджета.

«В связи с допущенными нарушениями главе Тюлюкского сельского поселения городской прокуратурой внесено представление. В настоящее время за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по восстановлению поврежденного участка дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

В ведомстве отметили, что в качестве временного перехода для жителей собрали деревянный настил. Фактическое устранение нарушений и восстановление полноценного движения на данном участке автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры.

Мост снесло из-за разлива реки в нацпарке «Зигальга»: она вышла из берегов после продолжительных дождей. Жители села оказались отрезаны от цивилизации.

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Глава Тюлюкского сельского поселения (Челябинская область) Петр Черный ответит за смытый во время дождя мост, по которому осуществлялось движение между селами Телюк и Александровка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры, восстановление моста осуществляется за счет местного бюджета. «В связи с допущенными нарушениями главе Тюлюкского сельского поселения городской прокуратурой внесено представление. В настоящее время за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по восстановлению поврежденного участка дороги», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. В ведомстве отметили, что в качестве временного перехода для жителей собрали деревянный настил. Фактическое устранение нарушений и восстановление полноценного движения на данном участке автомобильной дороги находится на контроле прокуратуры. Мост снесло из-за разлива реки в нацпарке «Зигальга»: она вышла из берегов после продолжительных дождей. Жители села оказались отрезаны от цивилизации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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