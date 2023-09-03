Реки челябинского нацпарка вышли из берегов. Фото

04 сентября 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

Дожди сделали реки нацпарка полноводными Фото: Павел Сидоров © URA.RU Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней. «Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке. При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища. В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда. На выход рек из берегов повлияли прошедшие ливни Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Конструкция моста устояла, но повреждена Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» Разгул стихии мог повредить хатки бобров Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга» В начале прошлого века река Юрюзань была судоходной Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»

Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней. «Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке. При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища. В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда.