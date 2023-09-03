03 сентября 2023
02 сентября 2023

Реки челябинского нацпарка вышли из берегов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сплав по реке Ай. Челябинск, скалы, сплав по реке, река ай
Дожди сделали реки нацпарка полноводными Фото:

Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней.

«Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке.

При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища.

В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда.

На выход рек из берегов повлияли прошедшие ливни
На выход рек из берегов повлияли прошедшие ливни
Фото:
Конструкция моста устояла, но повреждена
Конструкция моста устояла, но повреждена
Фото:
Разгул стихии мог повредить хатки бобров
Разгул стихии мог повредить хатки бобров
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В начале прошлого века река Юрюзань была судоходной
В начале прошлого века река Юрюзань была судоходной
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Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней. «Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке. При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища. В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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