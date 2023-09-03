Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней.
«Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке.
При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища.
В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда.
На выход рек из берегов повлияли прошедшие ливни
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Конструкция моста устояла, но повреждена
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
Разгул стихии мог повредить хатки бобров
Фото: пресс-служба нацпарка «Зигальга»
В начале прошлого века река Юрюзань была судоходной
Реки нацпарка «Зигальга» в Катав-Ивановском районе (Челябинская область) вышли из берегов. Как URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения, ситуация обострилась после прошедших ливней. «Ливни превратили изрядно обмелевшие реки и ручьи Зигальги в мощные потоки. Конструкция моста через ручей Каменный по дороге в деревню Александровка хоть и устояла, но пережила дожди не без последствий», — уточнили в нацпарке. При подъеме воды могли пострадать хатки бобров. Специалисты предположили, что зверям придется восстанавливать жилища. В нацпарке рассказали, что в двадцатые годы 20 века река Юрюзань была полноводной. Водный объект являлся транспортной артерией, по которой ходили суда.