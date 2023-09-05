05 сентября 2023

Рыбаки посоревнуются в ловле спиннингом с лодки в Ханты-Мансийске

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рыбаки, рыбалка, лодка, сети рыболовные, браконьеры
Победителя наградят надувной лодкой Фото:

Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на соревнованиях по ловле спиннингом с лодки, которые пройдут в Ханты-Мансийске 16 сентября. Победитель получит надувную гребную лодку в качестве главного приза.

Пятичасовой турнир по спортивной ловле спиннингом с лодки пройдет на котлованах «Байбалаковского пляжа». Жюри оценит участников по суммарному весу выловленной рыбы.

«Ловля рыбы осуществляется спиннингом взаброс с неподвижных, заякоренных лодок. Участникам разрешается пользоваться только спиннинговой снастью: удилищем, оснащенным пропускными кольцами и катушкой», — рассказали организаторы в сообществе «Рыбалка в Ханты-Мансийске» в социальной сети «Вконтакте».

К участию допускаются экипажи из двух человек, а также одиночные рыболовы. Спортсменам разрешено использовать любые искусственные приманки. Кроме того, для рыбаков организуют развлекательную программу с песнями у костра.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовал крупнейший российский турнир среди рыбаков. В городе Добрянке проходит первый этап крупнейшего рыболовного турнира Pro Anglers League.

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Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на соревнованиях по ловле спиннингом с лодки, которые пройдут в Ханты-Мансийске 16 сентября. Победитель получит надувную гребную лодку в качестве главного приза. Пятичасовой турнир по спортивной ловле спиннингом с лодки пройдет на котлованах «Байбалаковского пляжа». Жюри оценит участников по суммарному весу выловленной рыбы. «Ловля рыбы осуществляется спиннингом взаброс с неподвижных, заякоренных лодок. Участникам разрешается пользоваться только спиннинговой снастью: удилищем, оснащенным пропускными кольцами и катушкой», — рассказали организаторы в сообществе «Рыбалка в Ханты-Мансийске» в социальной сети «Вконтакте». К участию допускаются экипажи из двух человек, а также одиночные рыболовы. Спортсменам разрешено использовать любые искусственные приманки. Кроме того, для рыбаков организуют развлекательную программу с песнями у костра. Ранее URA.RU рассказывало, что в Пермском крае стартовал крупнейший российский турнир среди рыбаков. В городе Добрянке проходит первый этап крупнейшего рыболовного турнира Pro Anglers League.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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