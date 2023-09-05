Рыбаки посоревнуются в ловле спиннингом с лодки в Ханты-Мансийске

Победителя наградят надувной лодкой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Лучшего рыбака в лично-командном зачете выберут на соревнованиях по ловле спиннингом с лодки, которые пройдут в Ханты-Мансийске 16 сентября. Победитель получит надувную гребную лодку в качестве главного приза.

Пятичасовой турнир по спортивной ловле спиннингом с лодки пройдет на котлованах «Байбалаковского пляжа». Жюри оценит участников по суммарному весу выловленной рыбы.

«Ловля рыбы осуществляется спиннингом взаброс с неподвижных, заякоренных лодок. Участникам разрешается пользоваться только спиннинговой снастью: удилищем, оснащенным пропускными кольцами и катушкой», — рассказали организаторы в сообществе «Рыбалка в Ханты-Мансийске» в социальной сети «Вконтакте».

К участию допускаются экипажи из двух человек, а также одиночные рыболовы. Спортсменам разрешено использовать любые искусственные приманки. Кроме того, для рыбаков организуют развлекательную программу с песнями у костра.

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