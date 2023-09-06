В челябинском нацпарке «Зюраткуль» поднимутся цены на проживание

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, хребет зигальга, нп зюраткуль
Цена четырехместного домика в нацпарке вырастет на 20% Фото:

В нацпарке «Зюраткуль» в Челябинской области с 11 сентября повысятся цены на проживание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре природного объекта.

«С 11 сентября поднимутся цены за проживание. Подорожание коснется туристических приютов „Синегорье“ и „Сердце-озеро“ в поселке Зюраткуль, на кордоне „У трех вершин“. Также стоимость увеличится в гостевом доме в поселке Сибирка и комнатах визит-центра в Тюлюке», — уточнили в пресс-центре.

Стоимость четырехместного домика в «Синегорье» с 2 000 рублей в сутки поднимется до 2 400 рублей. Проживание подорожает на 20%. Сутки в шестиместном экодоме в «Сердце-озера» обойдутся в 6 000 рублей. Недавно в двух таких домах появились санузлы.

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В нацпарке «Зюраткуль» в Челябинской области с 11 сентября повысятся цены на проживание. Об этом URA.RU сообщили в пресс-центре природного объекта. «С 11 сентября поднимутся цены за проживание. Подорожание коснется туристических приютов „Синегорье“ и „Сердце-озеро“ в поселке Зюраткуль, на кордоне „У трех вершин“. Также стоимость увеличится в гостевом доме в поселке Сибирка и комнатах визит-центра в Тюлюке», — уточнили в пресс-центре. Стоимость четырехместного домика в «Синегорье» с 2 000 рублей в сутки поднимется до 2 400 рублей. Проживание подорожает на 20%. Сутки в шестиместном экодоме в «Сердце-озера» обойдутся в 6 000 рублей. Недавно в двух таких домах появились санузлы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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