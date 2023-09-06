Состоятельных екатеринбуржцев зазывают на концерт рэпера за 28 тысяч рублей

В Екатеринбурге выступит рэпер Мот

07 сентября 2023 в 12:24 Размер текста - 17 +

Teatro Veneziano славится своими приватными концертами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Автор хитов «Мама, я в Дубае», «Капкан» и «На дне», рэпер МОТ приедет в Екатеринбург с концертом. Но послушать его в живую смогут далеко не все — стоимость билетов на одну персону варьируется от 15 до 28 тысяч рублей. Звезда выступит на приватной и элитной концертной площадке Teatro Veneziano. «Приглашаем на концерт одного из самых ярких исполнителей современной музыкальной сцены, резидента лейбла Black Star — МОТ. Его треки звучат на модных вечеринках не только в России, но и за ее пределами и покорили слушателей мощными битами и проникновенными текстами», — сообщают организаторы на своем сайте. Помимо выступления рэпера, гостей ожидает концерт кавер-группы, розыгрыш подарков и after party с DJ-cетом. Мероприятие пройдет 7 октября в 20:00. Ранее сообщалось, что к делам самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» привлекли шоумена Михаила Галустяна. Сюда же приезжал актер Сергей Безруков, чтобы провести переговоры и в будущем показывать в Teatro Veneziano свои спектакли.

Автор хитов «Мама, я в Дубае», «Капкан» и «На дне», рэпер МОТ приедет в Екатеринбург с концертом. Но послушать его в живую смогут далеко не все — стоимость билетов на одну персону варьируется от 15 до 28 тысяч рублей. Звезда выступит на приватной и элитной концертной площадке Teatro Veneziano. «Приглашаем на концерт одного из самых ярких исполнителей современной музыкальной сцены, резидента лейбла Black Star — МОТ. Его треки звучат на модных вечеринках не только в России, но и за ее пределами и покорили слушателей мощными битами и проникновенными текстами», — сообщают организаторы на своем сайте. Помимо выступления рэпера, гостей ожидает концерт кавер-группы, розыгрыш подарков и after party с DJ-cетом. Мероприятие пройдет 7 октября в 20:00. Ранее сообщалось, что к делам самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» привлекли шоумена Михаила Галустяна. Сюда же приезжал актер Сергей Безруков, чтобы провести переговоры и в будущем показывать в Teatro Veneziano свои спектакли.