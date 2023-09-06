06 сентября 2023

Состоятельных екатеринбуржцев зазывают на концерт рэпера за 28 тысяч рублей

В Екатеринбурге выступит рэпер Мот
© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль Ural music night - 2022. Екатеринбург, ural music night, umn, фестиваль ночь музыки, концертный зал teatro veneziano, театро венециано
Teatro Veneziano славится своими приватными концертами Фото:

Автор хитов «Мама, я в Дубае», «Капкан» и «На дне», рэпер МОТ приедет в Екатеринбург с концертом. Но послушать его в живую смогут далеко не все — стоимость билетов на одну персону варьируется от 15 до 28 тысяч рублей. Звезда выступит на приватной и элитной концертной площадке Teatro Veneziano.

«Приглашаем на концерт одного из самых ярких исполнителей современной музыкальной сцены, резидента лейбла Black Star — МОТ. Его треки звучат на модных вечеринках не только в России, но и за ее пределами и покорили слушателей мощными битами и проникновенными текстами», — сообщают организаторы на своем сайте.

Помимо выступления рэпера, гостей ожидает концерт кавер-группы, розыгрыш подарков и after party с DJ-cетом. Мероприятие пройдет 7 октября в 20:00.

Ранее сообщалось, что к делам самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» привлекли шоумена Михаила Галустяна. Сюда же приезжал актер Сергей Безруков, чтобы провести переговоры и в будущем показывать в Teatro Veneziano свои спектакли.

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Автор хитов «Мама, я в Дубае», «Капкан» и «На дне», рэпер МОТ приедет в Екатеринбург с концертом. Но послушать его в живую смогут далеко не все — стоимость билетов на одну персону варьируется от 15 до 28 тысяч рублей. Звезда выступит на приватной и элитной концертной площадке Teatro Veneziano. «Приглашаем на концерт одного из самых ярких исполнителей современной музыкальной сцены, резидента лейбла Black Star — МОТ. Его треки звучат на модных вечеринках не только в России, но и за ее пределами и покорили слушателей мощными битами и проникновенными текстами», — сообщают организаторы на своем сайте. Помимо выступления рэпера, гостей ожидает концерт кавер-группы, розыгрыш подарков и after party с DJ-cетом. Мероприятие пройдет 7 октября в 20:00. Ранее сообщалось, что к делам самой дорогой концертной площадки Teatro Veneziano в ТЦ «Покровский Пассаж» привлекли шоумена Михаила Галустяна. Сюда же приезжал актер Сергей Безруков, чтобы провести переговоры и в будущем показывать в Teatro Veneziano свои спектакли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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