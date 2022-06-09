Безруков приедет в Екатеринбург этим летом дважды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Актер Сергей Безруков посетил концертную площадку Teatro Veneziano, чтобы провести переговоры и в будущем здесь показать спектакли. Об этом сообщает Teatro Veneziano в своем telegram-канале.

«Поводом для долгожданной встречи стали переговоры о проведении в концертном зале спектаклей малой формы», — сообщает Teatro Veneziano. Также площадка заявила, что уже подтверждены два летних события, в которых актер примет участие. Это творческий вечер Сергея Безрукова в июле и гастроли Московского Губернского Театра с постановкой «Маленький принц» с оркестром в августе.

Сам актер рассказал, что зал Teatro Veneziano замечательный и здесь может поместиться до 500 человек, что подходит для малой сцены драматического театра. «В Московском Губернском Театре есть отличные проекты, рассчитанные как раз на небольшую аудиторию. После знакомства с Teatro Veneziano у нас возникло несколько интересных идей для спектаклей, которые мы озвучим в ближайшее время» — заявил Безруков.

Ранее актер Сергей Безруков рассказал URA.RU, зачем он приехал на прослушивания в Екатеринбург, поделился историей о взаимосвязи своей семьи и столицы Урала. За последние дни артист успел выступить в Дворце молодежи со своим спектаклем «Дядя Ваня» и посетил раненых в екатеринбургском госпитале.

Teatro Veneziano поделилась фото Безрукова, которое сделано на площадке Фото: telegram-канал Teatro Veneziano