В Чернушке (Пермский край) подростки на мотоцикле на полной скорости влетели во внедорожник. Видеозапись случившегося опубликована в сообществе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».
«Авария произошла 6 сентября вечером в Чернушке на пересечении улиц Тельмана и Ленина. На мотоцикле ехали двое подростков. Уважаемые родители, не сажайте своих детей за руль», — написал автор видеозаписи в сообществе.
За рулем мотоцикла находился 16-летний мальчик, его пассажиром был 15-летний подросток. Водитель получил серьезные травмы, был экстренно прооперирован и отправлен в Пермь бортом санавиации. Пассажир мотоцикла в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
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