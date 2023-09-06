06 сентября 2023

Двое школьников на мотоцикле влетели во внедорожник в Пермском крае. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Подростки ехали на мотоцикле и врезались в джип (архивное фото) Фото:

В Чернушке (Пермский край) подростки на мотоцикле на полной скорости влетели во внедорожник. Видеозапись случившегося опубликована в сообществе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

«Авария произошла 6 сентября вечером в Чернушке на пересечении улиц Тельмана и Ленина. На мотоцикле ехали двое подростков. Уважаемые родители, не сажайте своих детей за руль», — написал автор видеозаписи в сообществе.

За рулем мотоцикла находился 16-летний мальчик, его пассажиром был 15-летний подросток. Водитель получил серьезные травмы, был экстренно прооперирован и отправлен в Пермь бортом санавиации. Пассажир мотоцикла в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.

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В Чернушке (Пермский край) подростки на мотоцикле на полной скорости влетели во внедорожник. Видеозапись случившегося опубликована в сообществе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте». «Авария произошла 6 сентября вечером в Чернушке на пересечении улиц Тельмана и Ленина. На мотоцикле ехали двое подростков. Уважаемые родители, не сажайте своих детей за руль», — написал автор видеозаписи в сообществе. За рулем мотоцикла находился 16-летний мальчик, его пассажиром был 15-летний подросток. Водитель получил серьезные травмы, был экстренно прооперирован и отправлен в Пермь бортом санавиации. Пассажир мотоцикла в результате аварии получил травмы средней степени тяжести. URA.RU направило запрос в пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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