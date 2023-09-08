Жильцы аварийного дома в Челябинске сами решат, как им жить до расселения

08 сентября 2023 в 16:35 Размер текста - 17 +

Дом планируется к расселению в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жильцы аварийного дома по улице Мира в Челябинске сами решат, в каких условиях они будут дожидаться расселения. Об этом 8 сентября URA.RU заявили в пресс-службе мэрии. «Окончательное решение по аварийно-восстановительным работам в доме №102 по улице Мира примут собственники. Жильцам предложено принять окончательное решение на общем собрании собственников. На собрании жителям предстоит решить, провести ремонт южной стены или достаточно сделать ремонт общих санузлов с этой стороны дома. Все жители, которые пожелают переехать в маневренный фонд до момента окончательного расселения, смогут это сделать», — сообщили в пресс-службе. Аварийный дом № 102 по улице Мира должны расселить в 2024 году. Сейчас решается, в каких условиях будут находиться его жильцы до этого срока. Вопрос о ремонте стены здания встал в связи с тем, что некоторые жильцы уверены, что она может рухнуть до момента расселения. Другая часть жильцов выступают против работ по ремонту стены. Теперь им предстоит самим определиться, делать ли ремонт. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Петра Решетникова доклад о состоянии дома. Поводом стали обращения жителей о том, что строение может рухнуть.

Жильцы аварийного дома по улице Мира в Челябинске сами решат, в каких условиях они будут дожидаться расселения. Об этом 8 сентября URA.RU заявили в пресс-службе мэрии. «Окончательное решение по аварийно-восстановительным работам в доме №102 по улице Мира примут собственники. Жильцам предложено принять окончательное решение на общем собрании собственников. На собрании жителям предстоит решить, провести ремонт южной стены или достаточно сделать ремонт общих санузлов с этой стороны дома. Все жители, которые пожелают переехать в маневренный фонд до момента окончательного расселения, смогут это сделать», — сообщили в пресс-службе. Аварийный дом № 102 по улице Мира должны расселить в 2024 году. Сейчас решается, в каких условиях будут находиться его жильцы до этого срока. Вопрос о ремонте стены здания встал в связи с тем, что некоторые жильцы уверены, что она может рухнуть до момента расселения. Другая часть жильцов выступают против работ по ремонту стены. Теперь им предстоит самим определиться, делать ли ремонт. Ранее глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Петра Решетникова доклад о состоянии дома. Поводом стали обращения жителей о том, что строение может рухнуть.