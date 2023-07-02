Бастрыкин потребовал от челябинского генерала доклад о доме, который может рухнуть

Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал от руководителя регионального СКР Петра Решетникова доклад об аварийном доме на улице Мира в Челябинске. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, поводом стали многочисленные обращения жителей о том, что строение может рухнуть.

«Следственными органами СКР по региону расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 293 УК РФ („Халатность“). Бастрыкин поручил Решетникову доложить о ходе расследования уголовного дела и мерах, принимаемых по защите законных прав и интересов граждан», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что о проблеме глава ведомства узнал из СМИ, куда обратились жители многоквартирного дома. В рамках уголовного дела, возбужденного после сноса северной стены здания, проведено три экспертизы. При этом так и не был проведен отбор проб почвогрунта, хотя есть мнение, что дом стоит на неустойчивом грунте. Кроме того, жители рассказали о проверке, по результатам которой было установлено, что ремонт северного торца не устранил аварийность дома, а комнаты непригодны для проживания. При этом местная администрация не реагирует на поступающие жалобы.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на проблемы граждан, проживающих в аварийных домах. Он рекомендовал руководству регионального СКР повысить раскрываемость уголовных дел, связанных с расселением из непригодного жилья.