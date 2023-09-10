Челябинские силовики выясняют обстоятельства смерти двух младенцев

11 сентября 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Одному из младенцев не было и двух месяцев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Следователи выясняют обстоятельства смерти двух младенцев, скончавшихся в Миньяре и Пласте (Челябинская область). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно в обоих случаях признаков криминала не зафиксировано. «Младенцев обнаружили по местам их проживания. К приезду медиков они уже не подавали признаков жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, младенцу из Миньяра было чуть более полугода. В Пласте — около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух младенцев, скончавшихся в Миньяре и Пласте (Челябинская область). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно в обоих случаях признаков криминала не зафиксировано. «Младенцев обнаружили по местам их проживания. К приезду медиков они уже не подавали признаков жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, младенцу из Миньяра было чуть более полугода. В Пласте — около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.