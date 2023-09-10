10 сентября 2023
09 сентября 2023

Челябинские силовики выясняют обстоятельства смерти двух младенцев

© Служба новостей «URA.RU»
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Одному из младенцев не было и двух месяцев Фото:

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух младенцев, скончавшихся в Миньяре и Пласте (Челябинская область). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно в обоих случаях признаков криминала не зафиксировано.

«Младенцев обнаружили по местам их проживания. К приезду медиков они уже не подавали признаков жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти», — рассказал источник.

По данным URA.RU, младенцу из Миньяра было чуть более полугода. В Пласте — около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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Следователи выясняют обстоятельства смерти двух младенцев, скончавшихся в Миньяре и Пласте (Челябинская область). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно в обоих случаях признаков криминала не зафиксировано. «Младенцев обнаружили по местам их проживания. К приезду медиков они уже не подавали признаков жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти», — рассказал источник. По данным URA.RU, младенцу из Миньяра было чуть более полугода. В Пласте — около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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