Челябинские силовики выясняют обстоятельства смерти двух младенцев

Следователи выясняют обстоятельства смерти двух младенцев, скончавшихся в Миньяре и Пласте (Челябинская область). Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, предварительно в обоих случаях признаков криминала не зафиксировано.
«Младенцев обнаружили по местам их проживания. К приезду медиков они уже не подавали признаков жизни. В настоящее время устанавливаются причины смерти», — рассказал источник.
По данным URA.RU, младенцу из Миньяра было чуть более полугода. В Пласте — около двух месяцев. Видимых признаков насильственной смерти на телах не обнаружено.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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