Челябинские хирурги-онкологи спасли бойца СВО, удалив гигантскую грыжу. Фото

11 сентября 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Боец обратился в клинику для удаления послеоперационной грыжи и стомы Фото: Анна Майорова © URA.RU Хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ в Челябинске спасли бойца СВО, страдающего спаечно-кишечной непроходимостью. На фронте мужчине провели экстренную операцию, после которой образовалась гигантская грыжа, сообщили URA.RU в минздраве региона. «39-летнему участнику СВО восстановили непрерывность толстой кишки. В зоне боевых действий у него обострилась спаечно-кишечная непроходимость и начался перетонит. После возвращения домой мужчина обратился в клинику с гигантской послеоперационной грыжей и стомой», — рассказали URA.RU в региональном минздраве. На фронте бойца спасли, оказав экстренную помощь. В полевых условиях ему смогли вывести стому, отверстие в животе, позволяющее опорожнять кишечник. Онкологи смогли удалить стому вместе с грыжей за одну операцию, восстановив непрерывность кишечника. С удаления грыжи прошло меньше месяца, но мужчина уже выписан домой в хорошем самочувствии. В минздраве также отметили, что клиника оказывает помощь по полису ОМС. За высокотехнологичным лечением к ним приходят как онкобольные, так и пациенты со сложными случаями, требующими хирургической помощи. Частыми причинами становятся большие очереди на операцию или отказ в наркозе из-за противопоказаний. Мужчине удалили отверстие в брюшине и гигантскую грыжу за одну операцию фото: пресс-служба минздрава Челябинской области

Хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ в Челябинске спасли бойца СВО, страдающего спаечно-кишечной непроходимостью. На фронте мужчине провели экстренную операцию, после которой образовалась гигантская грыжа, сообщили URA.RU в минздраве региона. «39-летнему участнику СВО восстановили непрерывность толстой кишки. В зоне боевых действий у него обострилась спаечно-кишечная непроходимость и начался перетонит. После возвращения домой мужчина обратился в клинику с гигантской послеоперационной грыжей и стомой», — рассказали URA.RU в региональном минздраве. На фронте бойца спасли, оказав экстренную помощь. В полевых условиях ему смогли вывести стому, отверстие в животе, позволяющее опорожнять кишечник. Онкологи смогли удалить стому вместе с грыжей за одну операцию, восстановив непрерывность кишечника. С удаления грыжи прошло меньше месяца, но мужчина уже выписан домой в хорошем самочувствии. В минздраве также отметили, что клиника оказывает помощь по полису ОМС. За высокотехнологичным лечением к ним приходят как онкобольные, так и пациенты со сложными случаями, требующими хирургической помощи. Частыми причинами становятся большие очереди на операцию или отказ в наркозе из-за противопоказаний.