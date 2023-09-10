10 сентября 2023

Челябинские хирурги-онкологи спасли бойца СВО, удалив гигантскую грыжу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация нового операционного метода по восстановлению слуха у детей. Екатеринбург, операционная, хирургия, операция, хирурги, медицина, хирургическое отделение, медики
Боец обратился в клинику для удаления послеоперационной грыжи и стомы Фото:

Хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ в Челябинске спасли бойца СВО, страдающего спаечно-кишечной непроходимостью. На фронте мужчине провели экстренную операцию, после которой образовалась гигантская грыжа, сообщили URA.RU в минздраве региона.

«39-летнему участнику СВО восстановили непрерывность толстой кишки. В зоне боевых действий у него обострилась спаечно-кишечная непроходимость и начался перетонит. После возвращения домой мужчина обратился в клинику с гигантской послеоперационной грыжей и стомой», — рассказали URA.RU в региональном минздраве.

На фронте бойца спасли, оказав экстренную помощь. В полевых условиях ему смогли вывести стому, отверстие в животе, позволяющее опорожнять кишечник. Онкологи смогли удалить стому вместе с грыжей за одну операцию, восстановив непрерывность кишечника. С удаления грыжи прошло меньше месяца, но мужчина уже выписан домой в хорошем самочувствии.

В минздраве также отметили, что клиника оказывает помощь по полису ОМС. За высокотехнологичным лечением к ним приходят как онкобольные, так и пациенты со сложными случаями, требующими хирургической помощи. Частыми причинами становятся большие очереди на операцию или отказ в наркозе из-за противопоказаний.

Мужчине удалили отверстие в брюшине и гигантскую грыжу за одну операцию
Мужчине удалили отверстие в брюшине и гигантскую грыжу за одну операцию

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Хирурги онкологического отделения клиники ЮУГМУ в Челябинске спасли бойца СВО, страдающего спаечно-кишечной непроходимостью. На фронте мужчине провели экстренную операцию, после которой образовалась гигантская грыжа, сообщили URA.RU в минздраве региона. «39-летнему участнику СВО восстановили непрерывность толстой кишки. В зоне боевых действий у него обострилась спаечно-кишечная непроходимость и начался перетонит. После возвращения домой мужчина обратился в клинику с гигантской послеоперационной грыжей и стомой», — рассказали URA.RU в региональном минздраве. На фронте бойца спасли, оказав экстренную помощь. В полевых условиях ему смогли вывести стому, отверстие в животе, позволяющее опорожнять кишечник. Онкологи смогли удалить стому вместе с грыжей за одну операцию, восстановив непрерывность кишечника. С удаления грыжи прошло меньше месяца, но мужчина уже выписан домой в хорошем самочувствии. В минздраве также отметили, что клиника оказывает помощь по полису ОМС. За высокотехнологичным лечением к ним приходят как онкобольные, так и пациенты со сложными случаями, требующими хирургической помощи. Частыми причинами становятся большие очереди на операцию или отказ в наркозе из-за противопоказаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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