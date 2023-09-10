Челябинская прокуратура обязала школу зачислить десятиклассника с инвалидностью

В Челябинске прокуратура заставила директора школы №121 зачислить десятиклассника с инвалидностью, которому было незаконно отказано. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.
«В прокуратуру Советского района обратилась мать. Она сообщила об отказе в зачислении ее ребенка-инвалида в 10-й класс в школу №121 из-за нехватки мест. Действия руководства учреждения сочли незаконными. Директору школы вынесено представление, которое она удовлетворила, зачислив школьника», — пояснили в пресс-службе.
Десятиклассник обучался в этой школе с первого класса. Согласно законодательству, после получения основного общего образования обучающийся может подать заявление о зачисление в это же учреждение. В этом случае, с учетом установленного школой порядка отбора, выпускники имеют преимущество.
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