Челябинская прокуратура обязала школу зачислить десятиклассника с инвалидностью

11 сентября 2023 в 12:18 Размер текста - 17 +

Прокуратура сочла причину отказа в зачислении незаконной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинске прокуратура заставила директора школы №121 зачислить десятиклассника с инвалидностью, которому было незаконно отказано. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру Советского района обратилась мать. Она сообщила об отказе в зачислении ее ребенка-инвалида в 10-й класс в школу №121 из-за нехватки мест. Действия руководства учреждения сочли незаконными. Директору школы вынесено представление, которое она удовлетворила, зачислив школьника», — пояснили в пресс-службе. Десятиклассник обучался в этой школе с первого класса. Согласно законодательству, после получения основного общего образования обучающийся может подать заявление о зачисление в это же учреждение. В этом случае, с учетом установленного школой порядка отбора, выпускники имеют преимущество.

В Челябинске прокуратура заставила директора школы №121 зачислить десятиклассника с инвалидностью, которому было незаконно отказано. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру Советского района обратилась мать. Она сообщила об отказе в зачислении ее ребенка-инвалида в 10-й класс в школу №121 из-за нехватки мест. Действия руководства учреждения сочли незаконными. Директору школы вынесено представление, которое она удовлетворила, зачислив школьника», — пояснили в пресс-службе. Десятиклассник обучался в этой школе с первого класса. Согласно законодательству, после получения основного общего образования обучающийся может подать заявление о зачисление в это же учреждение. В этом случае, с учетом установленного школой порядка отбора, выпускники имеют преимущество.