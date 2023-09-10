10 сентября 2023

Челябинская прокуратура обязала школу зачислить десятиклассника с инвалидностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, прокурор, прокуратура
Прокуратура сочла причину отказа в зачислении незаконной Фото:

В Челябинске прокуратура заставила директора школы №121 зачислить десятиклассника с инвалидностью, которому было незаконно отказано. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства.

«В прокуратуру Советского района обратилась мать. Она сообщила об отказе в зачислении ее ребенка-инвалида в 10-й класс в школу №121 из-за нехватки мест. Действия руководства учреждения сочли незаконными. Директору школы вынесено представление, которое она удовлетворила, зачислив школьника», — пояснили в пресс-службе.

Десятиклассник обучался в этой школе с первого класса. Согласно законодательству, после получения основного общего образования обучающийся может подать заявление о зачисление в это же учреждение. В этом случае, с учетом установленного школой порядка отбора, выпускники имеют преимущество.

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В Челябинске прокуратура заставила директора школы №121 зачислить десятиклассника с инвалидностью, которому было незаконно отказано. Об этом URA.RU сообщили 11 сентября в пресс-службе ведомства. «В прокуратуру Советского района обратилась мать. Она сообщила об отказе в зачислении ее ребенка-инвалида в 10-й класс в школу №121 из-за нехватки мест. Действия руководства учреждения сочли незаконными. Директору школы вынесено представление, которое она удовлетворила, зачислив школьника», — пояснили в пресс-службе. Десятиклассник обучался в этой школе с первого класса. Согласно законодательству, после получения основного общего образования обучающийся может подать заявление о зачисление в это же учреждение. В этом случае, с учетом установленного школой порядка отбора, выпускники имеют преимущество.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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