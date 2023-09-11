Пермская компания планирует открыть производство в Индии

Пермяки построят новый завод Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Пермская компания «Меридиан» намерена запустить производство в Индии. Об этом стало известно во время Восточного экономического форума (ВЭФ-23), который проходит во Владивостоке.

«На площадке ВЭФ-23 делегация от Пермского края во главе с губернатором Дмитрием Махониным провела встречу с послом Индии в РФ Паваном Капуром. Стороны обсуждали инвестиционный потенциал Прикамья и возможные направления для сотрудничества», — пишет «Коммерсант-Прикамье». В ходе встречи для посла Индии провели презентацию компании ООО «Меридиан», которая занимается производством укупорочных изделий. Генеральный директор предприятия Алексей Филиппов заявил о своих планах по расширению присутствия на индийском рынке.

Представители компании сообщили, что планируют построить в Индии завод по производству колпачков для крепкого алкоголя на территории Особой экономической зоны в республике. По словам Филиппова, строительство нового завода удовлетворит спрос на товар от крупных производителей алкоголя в Индии и поможет снизить существующие цены на эту продукцию. На предложение пермяков посол Индии в РФ отреагировал положительно. Он заинтересовался проектом и сообщил, что поможет предпринимателям в организации всех необходимых встреч с представителями различных отраслей в Индии.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, присутствуя на экономическом форуме во Владивостоке, сыграл с министром физической культуры и спорта РФ Олегом Матыциным партию в настольный теннис. После этого Матыцин вручил Махонину медаль в честь 100-летия российского спорта.