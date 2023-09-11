Пермяк добился права на жилье, которое хотели забрать чиновники

Доказывать право на жилье в суде пермяку пришлось из-за отсутствия документов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Житель Перми судился в городскими властями, чтобы получить право на пользование комнатой в доме по договору социального найма. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. Иск пермяка был удовлетворен.

«Суд решил: признать за истцом право пользования жилым помещением. Обязать МКУ „Управление муниципальным жилищным фондом города Перми“ заключить с истцом договор социального найма жилого помещения», — говорится в решении.

Как сообщил сам пермяк, долгое время он проживал в комнате с матерью, которая имела право пользования жильем. После ее смерти он продолжал проживать там и нес ответственность за жилье. Он мог получить право на пользование по наследству, однако не нашел нужных документов, после чего ему пришлось доказывать свое право в суде.