Пермяк добился права на жилье, которое хотели забрать чиновники

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Доказывать право на жилье в суде пермяку пришлось из-за отсутствия документов Фото:

Житель Перми судился в городскими властями, чтобы получить право на пользование комнатой в доме по договору социального найма. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. Иск пермяка был удовлетворен.

«Суд решил: признать за истцом право пользования жилым помещением. Обязать МКУ „Управление муниципальным жилищным фондом города Перми“ заключить с истцом договор социального найма жилого помещения», — говорится в решении.

Как сообщил сам пермяк, долгое время он проживал в комнате с матерью, которая имела право пользования жильем. После ее смерти он продолжал проживать там и нес ответственность за жилье. Он мог получить право на пользование по наследству, однако не нашел нужных документов, после чего ему пришлось доказывать свое право в суде.

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Житель Перми судился в городскими властями, чтобы получить право на пользование комнатой в доме по договору социального найма. Об этом сообщается в решении на сайте Ленинского районного суда. Иск пермяка был удовлетворен. «Суд решил: признать за истцом право пользования жилым помещением. Обязать МКУ „Управление муниципальным жилищным фондом города Перми“ заключить с истцом договор социального найма жилого помещения», — говорится в решении. Как сообщил сам пермяк, долгое время он проживал в комнате с матерью, которая имела право пользования жильем. После ее смерти он продолжал проживать там и нес ответственность за жилье. Он мог получить право на пользование по наследству, однако не нашел нужных документов, после чего ему пришлось доказывать свое право в суде.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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