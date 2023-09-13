В Миассе под экскаватором провалилась дорога. Фото, видео

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Городские зарисовки. Екатеринбург, ямочный ремонт, ковш экскаватора, ремонтные работы, аварийные работы
Причиной происшествия стал обвал тепловой камеры Фото:

В Миассе Челябинской области 13 сентября колесный экскаватор провалился под землю и сгреб автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Утром 13 сентября в Миассе возле дома № 66 по проспекту Октября под экскаватором „Хитачи“ обвалилась тепловая камера. В результате транспорт провалился, задев припаркованный автомобиль „Шкода Октавия“», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.

Экскаватор помял рядом припаркованный автомобиль
Экскаватор помял рядом припаркованный автомобиль
Фото:

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В Миассе Челябинской области 13 сентября колесный экскаватор провалился под землю и сгреб автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Утром 13 сентября в Миассе возле дома № 66 по проспекту Октября под экскаватором „Хитачи“ обвалилась тепловая камера. В результате транспорт провалился, задев припаркованный автомобиль „Шкода Октавия“», — уточнили в ведомстве. В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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