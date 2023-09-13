Причиной происшествия стал обвал тепловой камеры Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области 13 сентября колесный экскаватор провалился под землю и сгреб автомобиль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Утром 13 сентября в Миассе возле дома № 66 по проспекту Октября под экскаватором „Хитачи“ обвалилась тепловая камера. В результате транспорт провалился, задев припаркованный автомобиль „Шкода Октавия“», — уточнили в ведомстве.

В результате ДТП никто не пострадал. Транспортные средства получили механические повреждения.