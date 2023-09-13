Экономист Косой предупредил об опасности для РФ стать спонсорами Турции

14 сентября 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В Турции очень высокий уровень инфляции, напомнил Владимир Косой Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Россия начнет де-факто спонсировать экономику Турции, если все расчеты начнут производиться в нацвалюте (в лирах). Такие опасения в беседе с URA.RU высказал экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «В Турции очень высокий уровень инфляции и лира является, как и рубль в этом году, чуть ли не абсолютным лидером по уровню девальвации. Вы не можете позволить себе расслабиться даже на неделю. Получив лиры, тут же нужно бежать их тратить. В противном случае вы просто понесете курсовые убытки, связанные с девальвацией. Если мы посмотрим, как работает турецкий бизнес, то он старается рассчитываться в долларах или евро. Если страна будет осуществлять расчеты с Россией в лире, мы будем де-факто спонсировать их экономику. Турция не будет нести курсовых рисков, связанных с девальвацией лиры, потому что российские товары будут привязаны к ней. Все проблемы, связанные с неустойчивостью валюты, лягут на плечи российской стороны. Получается, что те, кто будет рассчитываться в лирах, будет платить налог на ее девальвацию», — объяснил Владимир Косой. При этом экономист подчеркнул, что для России расчет в нацвалютах является пока единственным выходом в условиях введенных странами Запада санкций. «Обсуждения возможностей расчетов в нацвалютах — это скорее вынужденная мера. Все дело в сложностях с расчетами в долларах и евро, которые де-факто заблокированы. У многих российских компаний просто нет нормальной легальной возможности рассчитываться в свободно конвертируемых валютах. Плюс Турция один из основных внешнеторговых хабов для России, поэтому ситуацию с рупиями я плохо себе представляю (Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а импорт составил около 6-7 миллиардов долларов в год, в итоге в РФ „зависли“ рупии, — прим. URA.RU)», — добавил Косой. Ранее источники из администрации президента Турции заявили, что страна может отказаться от доллара в расчетах с Россией. Идет обсуждение сфер, где оплата будет производиться в национальных валютах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия начнет де-факто спонсировать экономику Турции, если все расчеты начнут производиться в нацвалюте (в лирах). Такие опасения в беседе с URA.RU высказал экономист, президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. «В Турции очень высокий уровень инфляции и лира является, как и рубль в этом году, чуть ли не абсолютным лидером по уровню девальвации. Вы не можете позволить себе расслабиться даже на неделю. Получив лиры, тут же нужно бежать их тратить. В противном случае вы просто понесете курсовые убытки, связанные с девальвацией. Если мы посмотрим, как работает турецкий бизнес, то он старается рассчитываться в долларах или евро. Если страна будет осуществлять расчеты с Россией в лире, мы будем де-факто спонсировать их экономику. Турция не будет нести курсовых рисков, связанных с девальвацией лиры, потому что российские товары будут привязаны к ней. Все проблемы, связанные с неустойчивостью валюты, лягут на плечи российской стороны. Получается, что те, кто будет рассчитываться в лирах, будет платить налог на ее девальвацию», — объяснил Владимир Косой. При этом экономист подчеркнул, что для России расчет в нацвалютах является пока единственным выходом в условиях введенных странами Запада санкций. «Обсуждения возможностей расчетов в нацвалютах — это скорее вынужденная мера. Все дело в сложностях с расчетами в долларах и евро, которые де-факто заблокированы. У многих российских компаний просто нет нормальной легальной возможности рассчитываться в свободно конвертируемых валютах. Плюс Турция один из основных внешнеторговых хабов для России, поэтому ситуацию с рупиями я плохо себе представляю (Россия поставила в Индию нефти и нефтепродуктов на 30 миллиардов долларов, а импорт составил около 6-7 миллиардов долларов в год, в итоге в РФ „зависли“ рупии, — прим. URA.RU)», — добавил Косой. Ранее источники из администрации президента Турции заявили, что страна может отказаться от доллара в расчетах с Россией. Идет обсуждение сфер, где оплата будет производиться в национальных валютах.