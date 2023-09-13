В думе Когалыма обнаружены массовые нарушения при подаче деклараций

Шесть депутатов думы Когалыма допустили ошибки в декларациях, сообщает инсайдер Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Когалыме у нескольких депутатов городской думы обнаружили нарушения при подаче деклараций о доходах за 2022 год. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«В думе обнаружены нарушения при подаче деклараций у шести депутатов. Подробности станут известны ближе к заседанию», — поделился инсайдер.

По словам инсайдера, депутаты уже внесли корректировки. Он отметил, что в ряде случаев нарушения были незначительными: например, нашлись старые пустые счета, которые уже не отображаются в банковской системе.

Спикер думы Когалыма Алла Говорищева не ответила на звонок корреспондента агентства. В аппарате думы также не взяли трубку. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что суд Нижневартовска вступился за депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций. Получат ли взыскания народные избранники, не указавшие свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы.