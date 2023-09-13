У депутатов из ХМАО выявили массовые нарушения при подаче деклараций. Инсайд

В думе Когалыма обнаружены массовые нарушения при подаче деклараций
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, налоговая декларация
Шесть депутатов думы Когалыма допустили ошибки в декларациях, сообщает инсайдер Фото:

В Когалыме у нескольких депутатов городской думы обнаружили нарушения при подаче деклараций о доходах за 2022 год. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«В думе обнаружены нарушения при подаче деклараций у шести депутатов. Подробности станут известны ближе к заседанию», — поделился инсайдер.

По словам инсайдера, депутаты уже внесли корректировки. Он отметил, что в ряде случаев нарушения были незначительными: например, нашлись старые пустые счета, которые уже не отображаются в банковской системе.

Спикер думы Когалыма Алла Говорищева не ответила на звонок корреспондента агентства. В аппарате думы также не взяли трубку. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что суд Нижневартовска вступился за депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций. Получат ли взыскания народные избранники, не указавшие свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы.

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В Когалыме у нескольких депутатов городской думы обнаружили нарушения при подаче деклараций о доходах за 2022 год. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «В думе обнаружены нарушения при подаче деклараций у шести депутатов. Подробности станут известны ближе к заседанию», — поделился инсайдер. По словам инсайдера, депутаты уже внесли корректировки. Он отметил, что в ряде случаев нарушения были незначительными: например, нашлись старые пустые счета, которые уже не отображаются в банковской системе. Спикер думы Когалыма Алла Говорищева не ответила на звонок корреспондента агентства. В аппарате думы также не взяли трубку. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что суд Нижневартовска вступился за депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций. Получат ли взыскания народные избранники, не указавшие свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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