В Когалыме у нескольких депутатов городской думы обнаружили нарушения при подаче деклараций о доходах за 2022 год. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«В думе обнаружены нарушения при подаче деклараций у шести депутатов. Подробности станут известны ближе к заседанию», — поделился инсайдер.
По словам инсайдера, депутаты уже внесли корректировки. Он отметил, что в ряде случаев нарушения были незначительными: например, нашлись старые пустые счета, которые уже не отображаются в банковской системе.
Спикер думы Когалыма Алла Говорищева не ответила на звонок корреспондента агентства. В аппарате думы также не взяли трубку. В ведомство направлен запрос, ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что суд Нижневартовска вступился за депутатов, допустивших нарушения при подаче деклараций. Получат ли взыскания народные избранники, не указавшие свои элитные автомобили, прицепы и проценты по вкладам, решится на осенней сессии гордумы.
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