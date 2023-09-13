Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили за решеткой

Бывшего председателя КДХ мэрии Челябинска Кучитарова оставили в СИЗО до 5 ноября

14 сентября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Ринат Кучитаров продолжает оставаться в СИЗО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, не удалось оспорить решение суда о взятии его под стражу. Как сообщил URA.RU 14 сентября в пресс-службе областного суда, бывшего чиновника оставили в СИЗО до 5 ноября. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Рината Кучитарова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского райсуда от 30 августа 2023 года. Данным постановлением в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 5 ноября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты бывшего чиновника просили отменить постановление Тракторозаводского суда и избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в начале декабря 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. Сразу же после задержания его отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, во время подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение. При этом суммы контрактов были завышены. Своими действиями бывший чиновник причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, не удалось оспорить решение суда о взятии его под стражу. Как сообщил URA.RU 14 сентября в пресс-службе областного суда, бывшего чиновника оставили в СИЗО до 5 ноября. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Рината Кучитарова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского райсуда от 30 августа 2023 года. Данным постановлением в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 5 ноября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты бывшего чиновника просили отменить постановление Тракторозаводского суда и избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в начале декабря 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. Сразу же после задержания его отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, во время подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение. При этом суммы контрактов были завышены. Своими действиями бывший чиновник причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.