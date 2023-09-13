13 сентября 2023

Задержанного ФСБ экс-чиновника мэрии Челябинска оставили за решеткой

Бывшего председателя КДХ мэрии Челябинска Кучитарова оставили в СИЗО до 5 ноября
© Служба новостей «URA.RU»
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Ринат Кучитаров продолжает оставаться в СИЗО
Ринат Кучитаров продолжает оставаться в СИЗО Фото:

Экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, не удалось оспорить решение суда о взятии его под стражу. Как сообщил URA.RU 14 сентября в пресс-службе областного суда, бывшего чиновника оставили в СИЗО до 5 ноября.

«Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Рината Кучитарова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского райсуда от 30 августа 2023 года. Данным постановлением в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 5 ноября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что адвокаты бывшего чиновника просили отменить постановление Тракторозаводского суда и избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в начале декабря 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. Сразу же после задержания его отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, во время подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение. При этом суммы контрактов были завышены. Своими действиями бывший чиновник причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.

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Экс-председателю комитета дорожного хозяйства (КДХ) администрации Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному ФСБ по обвинениям в злоупотреблении полномочиями, не удалось оспорить решение суда о взятии его под стражу. Как сообщил URA.RU 14 сентября в пресс-службе областного суда, бывшего чиновника оставили в СИЗО до 5 ноября. «Сегодня Челябинский областной суд, рассмотрев материал досудебного производства по апелляционной жалобе адвоката обвиняемого Рината Кучитарова, оставил без изменения постановление Тракторозаводского райсуда от 30 августа 2023 года. Данным постановлением в отношении Кучитарова был продлен срок содержания под стражей до 5 ноября 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что адвокаты бывшего чиновника просили отменить постановление Тракторозаводского суда и избрать в отношении их подопечного более мягкую меру пресечения в виде домашнего ареста. Сторона обвинения просила постановление суда первой инстанции оставить без изменения. Сотрудники УФСБ по региону задержали Кучитарова в начале декабря 2022 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении полномочиями. Сразу же после задержания его отправили в СИЗО, где он находится по сегодняшний день. По версии следствия, во время подготовки города к саммитам ШОС и БРИКС Кучитаров заключил несколько контрактов на озеленение. При этом суммы контрактов были завышены. Своими действиями бывший чиновник причинил многомиллионный ущерб городскому бюджету.
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Ссылки по теме
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