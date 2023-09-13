13 сентября 2023

«Уральские авиалинии» получили допуск на полеты из Челябинска в Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Полеты разрешили раз в неделю Фото:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация дала допуск на полеты раз в неделю.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Воздушная линия „Челябинск— Санья“», — указано в приказе воздушного ведомства.

Участники туристического рынка отметили востребованность направления. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева сказала URA.RU, что из Челябинска в 2018 году два рейса успел совершить туроператор с китайскими корнями, однако затем у него возникли проблемы с выполнением обязательств, и разрешительная документация на деятельность Ростуризмом была отозвана. Туристы же интересуются поездками в Китай, в том числе с медицинскими целями.

В настоящий момент добраться из Челябинска на остров Хайнань можно из Москвы или через Казахстан. В мае допуск на данное направление получил перевозчик Red Wings, однако рейсов из Челябинска не поставил.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация дала допуск на полеты раз в неделю. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Воздушная линия „Челябинск— Санья“», — указано в приказе воздушного ведомства. Участники туристического рынка отметили востребованность направления. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева сказала URA.RU, что из Челябинска в 2018 году два рейса успел совершить туроператор с китайскими корнями, однако затем у него возникли проблемы с выполнением обязательств, и разрешительная документация на деятельность Ростуризмом была отозвана. Туристы же интересуются поездками в Китай, в том числе с медицинскими целями. В настоящий момент добраться из Челябинска на остров Хайнань можно из Москвы или через Казахстан. В мае допуск на данное направление получил перевозчик Red Wings, однако рейсов из Челябинска не поставил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...