«Уральские авиалинии» получили допуск на полеты из Челябинска в Китай

14 сентября 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Полеты разрешили раз в неделю Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация дала допуск на полеты раз в неделю. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Воздушная линия „Челябинск— Санья“», — указано в приказе воздушного ведомства. Участники туристического рынка отметили востребованность направления. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева сказала URA.RU, что из Челябинска в 2018 году два рейса успел совершить туроператор с китайскими корнями, однако затем у него возникли проблемы с выполнением обязательств, и разрешительная документация на деятельность Ростуризмом была отозвана. Туристы же интересуются поездками в Китай, в том числе с медицинскими целями. В настоящий момент добраться из Челябинска на остров Хайнань можно из Москвы или через Казахстан. В мае допуск на данное направление получил перевозчик Red Wings, однако рейсов из Челябинска не поставил.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» получила разрешение на полеты из Челябинска в Санью (Китай). Росавиация дала допуск на полеты раз в неделю. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов. Воздушная линия „Челябинск— Санья“», — указано в приказе воздушного ведомства. Участники туристического рынка отметили востребованность направления. Директор туркомпании «Андромеда» Ольга Васильева сказала URA.RU, что из Челябинска в 2018 году два рейса успел совершить туроператор с китайскими корнями, однако затем у него возникли проблемы с выполнением обязательств, и разрешительная документация на деятельность Ростуризмом была отозвана. Туристы же интересуются поездками в Китай, в том числе с медицинскими целями. В настоящий момент добраться из Челябинска на остров Хайнань можно из Москвы или через Казахстан. В мае допуск на данное направление получил перевозчик Red Wings, однако рейсов из Челябинска не поставил.