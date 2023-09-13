Директора МУП в ХМАО судят за мошенничество в крупном размере

Женщина оказалась рассчитываться с подрядчиком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директора МУП «Солнечный» в Сургутском районе Екатерину Журавлеву судят за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения. Об этом URA.RU сообщил пострадавший предприниматель Андрей Вернов.

«У меня с МУП был заключен договор на выполнение ряда работ. Мы все сделали, но Журавлева отказалась нам их оплачивать. Наряды же закрыла на аффилированную компанию и отдала деньги за мой контракт им. С моей же фирмой она расторгла договор в одностороннем порядке. Ущерб составил 670 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование уже завершено. Сейчас мы зашли в суд. Ее обвиняют в мошенничестве», — сообщил Вернов.

Также предприниматель сообщил, что нарушение закона выявили сотрудники отдела экономической безопасности ОМВД по Сургутскому району. «Я никуда не обращался. В ОБЭП обратились мои подрядчики из-за того, что я не смог с ними расплатиться. Началась проверка, в процессе которой и было выявлено нарушение закона», — добавил Вернов.

Уточнить информацию у самой Журавлевой на момент публикации не удалось. Она не ответила на звонок по мобильному телефону. В МУП «Солнечный» сообщили, что она на больничном. Между тем на сайте районного суда опубликована информация об уголовном разбирательстве в отношении Журавлевой. Ее обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере. В полиции Сургутского района подтвердили информацию о выявлении и возбуждении уголовного дела в отношении директора МУП сотрудниками ОБЭП.

Ранее URA.RU сообщало, что директор МУП «Солнечный» не отдает предпринимателю его спецтехнику. Она ограничила доступ на территорию предприятия, где предприниматель арендовал помещение. Бизнесмен собирается писать заявление о самоуправстве.