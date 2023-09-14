В Челябинске начинают закрывать летние кафе

Руководство заведений обозначат точные даты закрытия «летников» после похолодания Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Челябинске большинство летних веранд закроются до конца сентября. Главным фактором в выборе даты выступит стабильно низкая температура, сообщили URA.RU 14 сентября в заведениях.

«Пока точная дата закрытия не известна. Мы прекратим работу летних веранд после того, как температура воздуха будет стабильно находится на отметке 10 градусов», — заявили URA.RU в «Журавлине».

На погоду ориентируются также в кафе «Pretty Betty» и гриль-баре «Шашлыкофф». В последнем предполагают, что веранды придется закрыть до конца сентября. Предварительно остановку работы «летника» назначили в рюмочной «ФортеПьяно» на 16 сентября и ресторане Envy с 18 по 24 сентября.

В конце месяца запланировано закрытие веранд лаундж-бара «Переговорная» и ресторана «Лаборатория пива». В пивном ресторане URA.RU объяснили, что даты могут измениться в зависимости от погоды. В кофейне «Миндаль» планируют закрытие в конце октября. Дольше всего будет работать веранда ресторана «Барбареско».

«Мы не планируем закрывать „летник“ еще месяца два. У нас обогреваемое закрытое помещение», — уточнили URA.RU в «Барбареско».

К середине сентября веранды уже закрыли пять ресторанов. Раньше всех, в августе, перестал работать летник заведения «Старый Ереван». Следом закрылись террасы ресторанов «По Чесноку», «Слон» и «Уральские пельмени». Не работает также беседка мясного ресторана Family Grill, но причиной стал ремонт «летника».