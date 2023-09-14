ФСБ перекрыла канал контрабанды нефтепродуктов в Челябинской области

Приговор контрабандисту вступил в законную силу
ФСБ пресекла канал контрабанды нефтепродуктов в Челябинской области. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
«Сотрудники УФСБ совместно с Уральской оперативной таможней установили, что в июне 2019 года директор одного из коммерческих предприятий региона переправил в другое государство нефтепродукты в количестве 20 тонн. В январе 2022 года было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении данного гражданина», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Троицкий районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.
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