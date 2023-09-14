ФСБ перекрыла канал контрабанды нефтепродуктов в Челябинской области

15 сентября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

Приговор контрабандисту вступил в законную силу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ФСБ пресекла канал контрабанды нефтепродуктов в Челябинской области. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. «Сотрудники УФСБ совместно с Уральской оперативной таможней установили, что в июне 2019 года директор одного из коммерческих предприятий региона переправил в другое государство нефтепродукты в количестве 20 тонн. В январе 2022 года было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении данного гражданина», — сообщили в пресс-службе ведомства. Троицкий районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.

ФСБ пресекла канал контрабанды нефтепродуктов в Челябинской области. Об этом URA.RU 15 сентября сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону. «Сотрудники УФСБ совместно с Уральской оперативной таможней установили, что в июне 2019 года директор одного из коммерческих предприятий региона переправил в другое государство нефтепродукты в количестве 20 тонн. В январе 2022 года было возбуждено и расследовано уголовное дело в отношении данного гражданина», — сообщили в пресс-службе ведомства. Троицкий районный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно. Приговор вступил в законную силу.