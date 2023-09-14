14 сентября 2023

В Челябинске взрослые угрожали стрельбой подросткам

© Служба новостей «URA.RU»
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Конфликт произошел на детской площадке
Конфликт произошел на детской площадке Фото:

В Челябинске взрослые угрожали стрельбой подросткам. Кадры, зафиксировавшие момент конфликта, появились в соцсетях. Информацию об инциденте URA.RU 15 сентября подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка.

«Полицейские изучают размещенную видеозапись и просят граждан, располагающих сведениями о данном конфликте, сообщить в полицию с целью установления объективной картины произошедшего. Сообщить информацию можно по телефону 02/102. В деталях инцидента разбираются сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Конфликт произошел на северо-западе Челябинска, в районе школы № 118 на улице Чайковского. Мужчина и женщина выгнали подростков с детской площадки. При этом взрослые нецензурно выражались и угрожали подросткам выстрелить в них.

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В Челябинске взрослые угрожали стрельбой подросткам. Кадры, зафиксировавшие момент конфликта, появились в соцсетях. Информацию об инциденте URA.RU 15 сентября подтвердили в пресс-службе регионального полицейского главка. «Полицейские изучают размещенную видеозапись и просят граждан, располагающих сведениями о данном конфликте, сообщить в полицию с целью установления объективной картины произошедшего. Сообщить информацию можно по телефону 02/102. В деталях инцидента разбираются сотрудники уголовного розыска и участковые уполномоченные», — сообщили в пресс-службе ведомства. Конфликт произошел на северо-западе Челябинска, в районе школы № 118 на улице Чайковского. Мужчина и женщина выгнали подростков с детской площадки. При этом взрослые нецензурно выражались и угрожали подросткам выстрелить в них.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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