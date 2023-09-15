Пермской предпринимательнице грозит крупный штраф за то, что ее сотрудница продала спиртное подростку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Предпринимательнице из Добрянки Пермского края грозит крупный штраф, поскольку ее сотрудница продала спиртное подростку. Об этом рассказал бизнес-омбудсмен Прикамья Павел Новоселов в соцсети.

«Добрянского предпринимателя обвиняют в осуществлении ненадлежащего контроля за действиями своего сотрудника, которая продала алкогольную продукцию несовершеннолетнему. Штраф для ИП в данном случае может составить от 100 000 до 200 000 рублей», — написал Новоселов в паблике уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края в соцсети «ВКонтакте».

По словам омбудсмена, бармен знала — продавать алкоголь несовершеннолетним запрещено. Однако у нее не возникло сомнений в возрасте покупателя, так как подросток выглядел взрослым. Продавца привлекли к административной ответственности.

Новоселов считает, что штрафовать еще и предпринимателя на крупную сумму — мера лишняя. Он добавил, что штраф может стать не столько средством предупреждения правонарушений в будущем, сколько инструментом подавления экономической самостоятельности и предпринимательской инициативы. Омбудсмен уточнил в посте, что рассмотрение дела в суде было отложено на 26 сентября.

Бизнес-омбудсмен Прикамья Павел Новоселов с предпринимательницей из Добрянки у здания суда Фото: группа уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края в соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/permombudsmanbiz

Ранее в Перми запретили продавать алкоголь 1 сентября. Это было связано с празднованием Дня знаний.