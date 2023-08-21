В Перми из-за школьников запретят продавать алкоголь

В Перми запретили продавать алкоголь 1 сентября. Это связано с празднованием Дня знаний.
«В День знаний на территории Пермского края, в том числе Перми, запрещается розничная продажа алкогольной продукции. Запрет установлен постановлением Правительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п „Об установлении дополнительных ограничений условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, требований к минимальному размеру оплаченного уставного капитала (уставного фонда)“», — сказано на сайте Администрации города Перми.
Тех, кто решит нарушить запрет, ждет штраф. С должностных лиц могут взыскать от 20 до 40 тысяч рублей, с юридических — от 100 до 300 тысяч.
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