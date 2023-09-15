Боец-активист из ЯНАО Шевцов предложил создать лес памяти участников СВО

16 сентября 2023 в 10:35 Размер текста - 17 +

За деревьями будут ухаживать сами бойцы Фото: Анна Майорова © URA.RU Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил увековечить память участников спецоперации, высадив на территории округа именные деревья, за которыми будут ухаживать сами бойцы. Он попросил губернатора округа Дмитрия Артюхова поддержать инициативу. «Я предлагаю поддержать мою инициативу, как увековечить память живых и павших воинов, выполняющих боевые задачи. Хочу попросить об этом и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Идея проста, выдавать каждому прибывшему из зоны СВО ветерану саженец деревьев и табличку с его именем, чтобы высадить деревья на специально отведенных участках. Ухаживать за ними будут сами бойцы», — предложил активист в своем telegram-канале. Шевцов планирует привезти первые три саженца и посадить их на территории округа в память о своих погибших боевых товарищах. По его мнению, так на Ямале может появиться множество новых парков с именными деревьями. Ранее Шевцов предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Она позволяет отлеживать наступление ВСУ в реальном времени.

Активист и боец из ЯНАО Алексей Шевцов (позывной «Шива») предложил увековечить память участников спецоперации, высадив на территории округа именные деревья, за которыми будут ухаживать сами бойцы. Он попросил губернатора округа Дмитрия Артюхова поддержать инициативу. «Я предлагаю поддержать мою инициативу, как увековечить память живых и павших воинов, выполняющих боевые задачи. Хочу попросить об этом и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Идея проста, выдавать каждому прибывшему из зоны СВО ветерану саженец деревьев и табличку с его именем, чтобы высадить деревья на специально отведенных участках. Ухаживать за ними будут сами бойцы», — предложил активист в своем telegram-канале. Шевцов планирует привезти первые три саженца и посадить их на территории округа в память о своих погибших боевых товарищах. По его мнению, так на Ямале может появиться множество новых парков с именными деревьями. Ранее Шевцов предложил объединить дроны с камерами, оборудованными тепловизорами. Разработка получила название «глаз Шивы» и уже отлично показала себя в работе на линии фронта. Она позволяет отлеживать наступление ВСУ в реальном времени.