17 сентября 2023
16 сентября 2023

В Челябинской области проверят качество борьбы с болезнями сердца

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от коронавируса в Свято-Васильевском храме. Челябинск, минздрав, лечение, медицина, врач, доктор
Аудиторы проверят исполнение проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями Фото:

В Челябинской области началась проверка выполнения федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Приступили к комплексному мероприятию в минздраве региона. Проведем анализ региональной составляющей федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“», — рассказали URA.RU в КСП.

Аудиторы проверят соблюдение законов о госзакупках и эффективность использования средств. В числе пунктов также анализ достижения целевых показателей. В КСП также отметили, что за 2022 год и первое полугодие 2023 года на развитие здравоохранения в Челябинской области было выделено более 1,7 миллиарда рублей.

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В Челябинской области началась проверка выполнения федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Приступили к комплексному мероприятию в минздраве региона. Проведем анализ региональной составляющей федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“», — рассказали URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение законов о госзакупках и эффективность использования средств. В числе пунктов также анализ достижения целевых показателей. В КСП также отметили, что за 2022 год и первое полугодие 2023 года на развитие здравоохранения в Челябинской области было выделено более 1,7 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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