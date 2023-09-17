В Челябинской области проверят качество борьбы с болезнями сердца

18 сентября 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Аудиторы проверят исполнение проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми болезнями Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области началась проверка выполнения федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Приступили к комплексному мероприятию в минздраве региона. Проведем анализ региональной составляющей федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“», — рассказали URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение законов о госзакупках и эффективность использования средств. В числе пунктов также анализ достижения целевых показателей. В КСП также отметили, что за 2022 год и первое полугодие 2023 года на развитие здравоохранения в Челябинской области было выделено более 1,7 миллиарда рублей.

В Челябинской области началась проверка выполнения федерального проекта по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Об этом URA.RU 18 сентября сообщили в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «Приступили к комплексному мероприятию в минздраве региона. Проведем анализ региональной составляющей федерального проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“», — рассказали URA.RU в КСП. Аудиторы проверят соблюдение законов о госзакупках и эффективность использования средств. В числе пунктов также анализ достижения целевых показателей. В КСП также отметили, что за 2022 год и первое полугодие 2023 года на развитие здравоохранения в Челябинской области было выделено более 1,7 миллиарда рублей.