Жительница ХМАО осталась без алиментов из-за коммунальных долгов бывшего мужа

Бывший муж Марии выплатил лишь часть миллионного долга по алиментам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жительница Нягани Мария осталась без части алиментов из-за долгов бывшего мужа, рассказала URA.RU сама югорчанка. Женщина утверждает, что судебные приставы направили положенные ей от мужчины выплаты на погашение его коммунальной задолженности.

«В отделе судебных приставов Нягани по мне собрали всю информацию. Выяснилось, что общий долг по алиментам от моего бывшего мужа составил 1 380 000 рублей. Это начисления по всем исполнительным производствам за 6,5 года. А он оплатил всего около 70 тысяч, которые ушли почему-то не на алименты, а на погашение долга по кредитам и коммунальным платежам», — сообщила Мария в беседе с журналистом агентства.

По словам женщины, изначально бывший муж уверял ее, что переводил все алименты на счет приставов. Теперь она намерена добиться от должника оплаты текущих алиментов и погашения миллионной задолженности за все эти годы.

В прокуратуре ХМАО корреспонденту агентства сообщили о том, что проверка по данному делу еще не завершена. По ее результатам будут приняты меры прокурорского реагирования. Также агентство направило официальный запрос в УФССП Югры. Ответ на момент публикации материала получен не был.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жительница Нягани Мария на протяжении шести лет добивается алиментов от бывшего мужа. Проверку по данному факту проводят в прокуратуре ХМАО.